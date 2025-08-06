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Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими

Київ • УНН

 • 2536 перегляди

Провадження щодо Олександра Зими, головного юриста НБУ, закрили після майже двох років бездіяльності. Це сталося попри те, що співзасновниці банку "Конкорд" були визнані потерпілими у справі про зловживання службовим становищем.

Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими

Редакції УНН стало відомо, що слідчий закрив кримінальне провадження, у якому фігурував головний юрист Національного банку України Олександр Зима. Це відбулося після майже двох років повної процесуальної тиші, попри те, що у справі офіційно були визнані потерпілими співзасновниці банку "Конкорд" Олена та Юлія Сосєдки.

Ще у 2023 році проти Зими було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками. Йдеться про те, що, головний юрист НБУ - Олександр Зима, одночасно перебуваючи на посаді голови адміністративної ради Фонду гарантування вкладів, від імені Нацбанку направив лист з "рекомендацією" відкликати судові позови банку "Конкорд" проти самого НБУ, які банк подав ще до старту його ліквідації. У позовах йшлося про оскарження штрафів на понад 63 мільйони гривень, накладених на "Конкорд" до початку процедури ліквідації.

"Рекомендаційний" лист фактично позбавив акціонерів банку права на справедливий суд. Саме це стало підставою для відкриття кримінального провадження. Однак, навіть попри офіційно встановлений статус потерпілих - Олени та Юлії Сосєдок, у справі за майже два роки не відбулося процесуальних рухів. Поліція фактично проігнорувала це кримінальне провадження. І це у справі з очевидним конфліктом інтересів та прямою шкодою інвесторам. Редакція УНН вже звернулася з офіційними запитами до Генеральної Прокуратури України та Національної Поліції України аби дізнатися на якій підставі справу було закрито.

Крім того, президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський, коментуючи ситуацію зі справою Зими для УНН, звернув увагу на системні проблеми у роботі слідчих органів, які можуть пояснити, чому навіть гучні справи із фігурантами найвищого рівня, зокрема, як-от головний юрист НБУ – завмирають у тиші на роки.

Якість слідства і процесуального керівництва в Україні суттєво знизилися за останні 10 років. Крім цього, під час воєнного стану згідно зі статтею 615 КПК строки досудового слідства за нерозкритими злочинами зупиняються, що дає можливість органам досудового розслідування зловживати своїми повноваженнями та затягувати або взагалі не розслідувати справу. Враховуючи субʼєкта злочину (ред. головного юриста НБУ), швидкість і якість розслідування залежить від "державного інтересу", тобто, чи є "команда зверху" затягувати або пришвидшити розслідування

– розповів Невʼядомський. 

На цьому фоні ще більш абсурдно виглядає те, що Олександр Зима досі обіймає посаду директора юридичного департаменту НБУ, саме ту, яку він використовував, за версією слідства, для реалізації незаконної схеми. 

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва двічі зобов’язував слідчих активізувати розслідування, а прокуратура надсилала окреме подання про бездіяльність слідчих органів. Проте, як свідчать події, рішення слідчого про закриття справи таки відбулося попри наявність постраждалих, попри масштаб збитків, і попри суспільний резонанс.

Це ще один гучний приклад того, як навіть найочевидніші підстави для розслідування та правосуддя зникають у тіні бюрократії, процесуальних "пауз" та, ймовірно, впливу посадовців найвищого рівня.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національна поліція України
Національний банк України
Київ