Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУ

Директор юридичного департаменту Національного банку України Олександр Зима, щодо якого відкрите кримінальне провадження через ймовірне зловживання владою, лише за липень отримав понад мільйон гривень зарплати, пише УНН.

Деталі

Головний юрист Нацбанку у липні отримував заробітну плату трьома частинами і кожного разу йому доводилося повідомляти про суттєві зміни у майновому стані, адже суми перевищували 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - наразі це 151 тисяча 400 грн. Отже, перший раз 15 липня він отримав, ймовірно, аванс на суму 210 438 гривень. Основну частину заробітної плати у вигляді 570 тисяч 240 гривень Зима отримав 25 липня, а третю виплату на суму 260 889 гривень - 28 липня.

Таким чином лише у липні Олександр Зима отримав загалом 1 041 567 гривень від Національного банку України.

Примітно, що за весь минулий рік головний юрист НБУ отримав заробітної плати на суму майже 6,2 млн грн.

У декларації за 2024 рік Зима вказав й інші види заробітку, такі як відсотки, виплати за пенсійними внесками від корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку, дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП. Сукупний дохід головного юриста НБУ Олександра Зими за минулий рік становив понад 8,5 мільйонів гривень.

Що цікаво, як і в попередні роки Зима не вказав у своїй щорічній декларації доходи дружини – Катерини Зими.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань ще наприкінці 2023 року розпочало розслідування кримінального провадження через втручання Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду. У листі він "рекомендував" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Варто зауважити, що головний юрист регулятора просив відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу ліквідації банку. Позивач у суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Фонд рекомендацію-вказівку виконав, чим, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Пізніше розслідування кримінального провадження передали Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співвласниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. На думку юристів, таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

У поліції у відповідь на запит УНН повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Попри це Зимі досі не повідомлено про підозру, також не був проведений його допит. Експерти, опитані УНН, говорять про штучне затягування розслідування.

Не влаштовують темпи слідства й Печерську окружну прокуратуру міста Києва. "Процесуальним керівником скеровано вказівки до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою активізації досудового розслідування", - повідомили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Окрім того, Печерський районний суд Києва двома ухвалами також зобовʼязав слідчих активізувати розслідування згаданого кримінального провадження.

Усе це як виявляється абсолютно не заважає головному юристу Нацбанку продовжувати працювати на посаді, отримуючи мільйонні зарплати з бюджету.