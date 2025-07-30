Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУ

Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима, в отношении которого открыто уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью, только за июль получил более миллиона гривен зарплаты, пишет УНН.

Детали

Главный юрист Нацбанка в июле получал заработную плату тремя частями и каждый раз ему приходилось сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии, ведь суммы превышали 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - сейчас это 151 тысяча 400 грн. Итак, первый раз 15 июля он получил, вероятно, аванс на сумму 210 438 гривен. Основную часть заработной платы в виде 570 тысяч 240 гривен Зима получил 25 июля, а третью выплату на сумму 260 889 гривен - 28 июля.

Таким образом только в июле Александр Зима получил в общей сложности 1 041 567 гривен от Национального банка Украины.

Примечательно, что за весь прошлый год главный юрист НБУ получил заработной платы на сумму почти 6,2 млн грн.

В декларации за 2024 год Зима указал и другие виды заработка, такие как проценты, выплаты по пенсионным взносам от корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка, доход в размере номинальной стоимости погашенных ОВГЗ. Совокупный доход главного юриста НБУ Александра Зимы за прошлый год составил более 8,5 миллионов гривен.

Что интересно, как и в предыдущие годы Зима не указал в своей ежегодной декларации доходы жены – Екатерины Зимы.

Напомним

Государственное бюро расследований еще в конце 2023 года начало расследование уголовного производства из-за вмешательства Зимы, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса ликвидации банка. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Несмотря на это Зиме до сих пор не сообщено о подозрении, также не был проведен его допрос. Эксперты, опрошенные УНН, говорят о искусственном затягивании расследования.

Не устраивают темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева двумя определениями также обязал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства.

Все это, как оказывается, абсолютно не мешает главному юристу Нацбанка продолжать работать на должности, получая миллионные зарплаты из бюджета.