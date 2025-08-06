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Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы

Киев • УНН

 • 2556 просмотра

Производство в отношении Александра Зимы, главного юриста НБУ, закрыли после почти двух лет бездействия. Это произошло несмотря на то, что соучредительницы банка "Конкорд" были признаны потерпевшими по делу о злоупотреблении служебным положением.

Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы

Редакции УНН стало известно, что следователь закрыл уголовное производство, в котором фигурировал главный юрист Национального банка Украины Александр Зима. Это произошло после почти двух лет полной процессуальной тишины, несмотря на то, что в деле официально были признаны потерпевшими соучредительницы банка "Конкорд" Елена и Юлия Соседки.

Еще в 2023 году против Зимы было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями. Речь идет о том, что главный юрист НБУ Александр Зима, одновременно находясь на должности председателя административного совета Фонда гарантирования вкладов, от имени Нацбанка направил письмо с "рекомендацией" отозвать судебные иски банка "Конкорд" против самого НБУ, которые банк подал еще до старта его ликвидации. В исках речь шла об оспаривании штрафов на более чем 63 миллиона гривен, наложенных на "Конкорд" до начала процедуры ликвидации.

"Рекомендационное" письмо фактически лишило акционеров банка права на справедливый суд. Именно это стало основанием для открытия уголовного производства. Однако, даже несмотря на официально установленный статус потерпевших - Елены и Юлии Соседок, в деле за почти два года не произошло процессуальных движений. Полиция фактически проигнорировала это уголовное производство. И это в деле с очевидным конфликтом интересов и прямым ущербом инвесторам. Редакция УНН уже обратилась с официальными запросами в Генеральную Прокуратуру Украины и Национальную Полицию Украины, чтобы узнать, на каком основании дело было закрыто.

Кроме того, президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский, комментируя ситуацию с делом Зимы для УНН, обратил внимание на системные проблемы в работе следственных органов, которые могут объяснить, почему даже громкие дела с фигурантами высшего уровня, в частности, как главный юрист НБУ – замирают в тишине на годы.

Качество следствия и процессуального руководства в Украине существенно снизились за последние 10 лет. Кроме этого, во время военного положения согласно статье 615 УПК сроки досудебного следствия по нераскрытым преступлениям останавливаются, что дает возможность органам досудебного расследования злоупотреблять своими полномочиями и затягивать или вообще не расследовать дело. Учитывая субъекта преступления (ред. главного юриста НБУ), скорость и качество расследования зависит от "государственного интереса", то есть, есть ли "команда сверху" затягивать или ускорить расследование

– рассказал Невядомский. 

На этом фоне еще более абсурдно выглядит то, что Александр Зима до сих пор занимает должность директора юридического департамента НБУ, именно ту, которую он использовал, по версии следствия, для реализации незаконной схемы. 

Напомним, Печерский райсуд Киева дважды обязывал следователей активизировать расследование, а прокуратура направляла отдельное представление о бездействии следственных органов. Однако, как свидетельствуют события, решение следователя о закрытии дела все же состоялось несмотря на наличие пострадавших, несмотря на масштаб ущерба, и несмотря на общественный резонанс.

Это еще один громкий пример того, как даже самые очевидные основания для расследования и правосудия исчезают в тени бюрократии, процессуальных "пауз" и, вероятно, влияния должностных лиц высшего уровня.

Лилия Подоляк

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