Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня

Цей тиждень буде насиченим і контрастним — він поєднає періоди уповільнення з хвилями великої удачі, а також глибокі, рідкісні процеси, які впливають на весь світ. Що на нас чекає в період із 11 по 17 серпня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Меркурій розвертається у прямий рух

Як вказала Базиленко, тиждень розпочнеться із важливого моменту — Меркурій завершує свій ретроградний рух.

"11 серпня він буде у стаціонарному положенні, що може принести відчуття певної зупинки, розсіяності або навіть лінощів, особливо у першій половині дня, коли Місяць перебуватиме "без курсу". Це час для відпочинку або дуже обережної роботи.

Після цього Меркурій поступово набиратиме швидкість, і вже з другої половини тижня ми відчуємо полегшення в справах, комунікаціях, поїздках і ділових переговорах", - зазначила астролог.

Продовжується головний аспект року — з’єднання Сатурна і Нептуна

Триває дія одного з найрідкісніших і найпотужніших астрологічних поєднань — Сатурн у з’єднанні з Нептуном у знаку Овна. Цей аспект впливає на весь світ, змінюючи природні, соціальні та психологічні процеси.

Сатурн пов’язаний із землею, надрами, ґрунтом і землетрусами.

Нептун — з водою, океанами, вологістю, отрутами та інфекціями.

Їхній союз створює період, коли ми бачимо порушення природного балансу між землею і водою: часті повені, підвищену сейсмічну активність, небезпечні зміни в екології.

Але зараз особливу увагу варто звернути на іншу сторону цього аспекту:

Нептун у поєднанні з Сатурном може бути пов’язаний з темою епідемій.

Це може бути як поява нових вірусів чи бактеріальних інфекцій, так і штучно створені хвороби або отруєння, особливо через воду.

Тому в цей час, як вказала астролог, важливо пильнувати за якістю води, харчуванням та власним імунітетом.

До половини жертв на воді в Україні через алкоголь: медики назвали ризики та дали поради

Водночас Нептун має і світлу сторону — він пов’язаний із фармацевтикою та медициною. Саме зараз можуть з’являтися нові методи лікування й унікальні ліки від тяжких захворювань.

Венера та Юпітер у Раку — дні щастя й гармонії

12 і 13 серпня на нас чекає одне з найгарніших поєднань року — з’єднання Венери (планети кохання і гармонії) та Юпітера (планети великого щастя й можливостей) у знаку Рака.

Це час, коли посилюються сімейні й родові цінності, любов і турбота, гармонія у стосунках. Ідеальний період для пропозицій руки й серця, весіль, створення сім’ї - розповіла астролог.

У фінансах ці дні сприятливі для великих угод, інвестицій, купівлі нерухомості, початку будівництва.

Це чудовий момент для родинних свят, теплих зустрічей і навіть проведення духовних чи символічних ритуалів на любов та добробут.

Як убезпечити себе під час автоподорожі у відпустку: українцям озвучили поради

Багато гармонійних аспектів

Цього тижня на небі сформується чимало сприятливих зв’язків між планетами, що відкриє простір для залагодження конфліктів, відновлення відносин і вирішення навіть складних питань.

Висновок тижня

"Цей тиждень можна назвати балансом викликів і благословень.

З одного боку — триває дія складного і рідкісного аспекту Сатурна з Нептуном, що вимагає уваги до безпеки, здоров’я і психологічного стану.

З іншого — гармонійні поєднання планет і з’єднання Венери з Юпітером дарують нам світлі, теплі й щедрі моменти, які можуть змінити життя на краще.

Бережіть себе, своїх близьких і не пропустіть шанс зробити цей час точкою початку чогось доброго і важливого", - закликала Базиленко.

Овен

Енергія тижня відкриває простір для навчання, подорожей і нових ідей. Можливі запрошення на заходи або знайомства з людьми з інших міст чи країн.

Порада: Виходь за межі звичного — там почнеться щось цікаве.

Телець

Тиждень підсвічує кар’єру та статус. Можуть з’явитися нові цілі або пропозиції, що потребують рішучості.

Порада: Пам’ятай, що твій авторитет зростає не від слів, а від вчинків.

Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа

Близнюки

На перший план виходять друзі та колективні справи. Спільні проєкти можуть дати не лише результат, а й радість від взаємодії.

Порада: Відкритість до інших зараз — ключ до майбутніх успіхів.

Рак

Тиждень для тиші та переосмислення. Добре завершувати те, що віджило, і готувати ґрунт для нового старту. Можливі знаки від життя у снах чи інтуїтивних відчуттях.

Порада: Прислухайся до внутрішнього голосу — він зараз гучніший за зовнішній шум.

Лев

Ти в центрі подій, і світ ніби крутиться навколо тебе. Є шанс проявити себе, почати нову справу або сміливо заявити про свої цілі.

Порада: Пам’ятай про баланс — яскравість повинна поєднуватися з мудрістю.

Діви

Енергія тижня сприяє фінансовим питанням і впевненості у власних можливостях. Можливі нові джерела доходу або вигідні покупки для дому.

Порада: Використай цей час для зміцнення стабільності — як матеріальної, так і внутрішньої.

Терези

Тиждень насичений спілкуванням, новинами та поїздками. Відновляться контакти, які були на паузі, і можна отримати цінну інформацію.

Порада: Слухай уважно — важливі підказки можуть бути у звичайних розмовах.

Скорпіон

Час фокусу на домашніх і родинних справах. Можливі зміни у побуті, ремонти, переїзди або сімейні зустрічі. Це період, коли варто укріплювати власний тил.

Порада: Стабільність вдома зараз — запорука спокою у всьому іншому.

Стрілець

Сонце підсвічує сферу творчості, любові та дітей. Це час для натхнення, романтики, відкриття себе у новому хобі чи проєкті. Можливі приємні сюрпризи від близьких.

Порада: Дозволь собі грати та творити, навіть якщо світ навколо серйозний.

Козеріг

Тиждень активний у роботі та турботі про здоров’я. Добре почати нові звички або завершити накопичені справи.

Порада: Подбай про тіло і простір навколо — це вплине і на настрій, і на успіх.

П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними

Водолій

Партнерські відносини виходять на перший план. Можливі як приємні зближення, так і вирішення старих непорозумінь.

Порада: Не бійся чесних розмов — вони принесуть полегшення та новий рівень взаємності.

Риби

Тиждень пов’язаний із фінансами, спільними ресурсами та емоційною глибиною стосунків. Це час, коли можна вирішити складні питання або знайти підтримку у важливих людей.

Порада: Дивись на суть — відвертість зараз цінніша за формальності.