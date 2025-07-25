До половини жертв на воді в Україні через алкоголь: медики назвали ризики та дали поради
Київ • УНН
Всесвітній день запобігання утопленням нагадує про небезпеку води, особливо у поєднанні з алкоголем. В Україні у 2024 році потонуло близько 900 осіб, причому половина цих випадків пов'язана зі вживанням спиртних напоїв.
Україна перебуває серед лідерів за смертністю на воді, до половини з 900 загиблих на воді торік потонули через алкоголь, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Щороку 25 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день запобігання утопленням - день, покликаний нагадати про прості правила безпеки, які рятують життя.
За даними ВООЗ, у 2021 році у світі сталося понад 856 тисяч інцидентів утоплення, з яких понад 274 тисячі - летальні.
"Україна, на жаль, серед країн із найвищою часткою смертельних випадків на воді. Тільки у 2024 році в нашій країні потонуло близько 900 осіб. За даними ДСНС України до половини цих випадків пов’язані зі вживанням алкоголю", - повідомили у ЦГЗ.
Вживання алкоголю, наголосили у ЦГЗ, значно підвищує фізіологічні та поведінкові ризики загибелі під час перебування у водоймі, навіть якщо вам здається, що ви тверезі.
Фізіологічні ризики
Погіршення координації та вповільнення реакції: алкоголь пригнічує роботу нервової системи. Людина повільніше реагує на зміни у воді - хвилі, течію, перешкоди чи раптову зміну глибини.
Ризик втрати свідомості: алкоголь знижує артеріальний тиск, що може спричинити запаморочення або навіть втрату свідомості. Якщо це стається у воді - шансів на порятунок дуже мало.
Переохолодження: під впливом алкоголю у людини знижується відчуття холоду. У результаті - тривале перебування у воді може призвести до гіпотермії, навіть якщо вода здається комфортною.
Перевантаження серця: алкоголь розширює судини, тоді як холодна вода - різко їх звужує. Це раптове навантаження може викликати аритмію або зупинку серця.
Поведінкові ризики
Переоцінка власних сил: у стані сп’яніння здається, що "все під силу": і далеко заплисти, і глибоко пірнути. Це часто закінчується трагедією.
Імпульсивність: алкоголь знижує критичність мислення. Людина може стрибнути у воду в незнайомому місці, де мілко або є каміння, — і важко травмуватися.
Як надати домедичну допомогу при утопленні
Перш за все, наголосили у ЦГЗ, бережіть власне життя. "Якщо ви вживали алкоголь або погано плаваєте, не намагайтеся плисти до постраждалого, щоб самому не потонути - покличте когось на допомогу", - зазначили у Центрі.
Якщо людина, яку витягли з води, не реагує на вас, у ЦГЗ рекомендують викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 чи 112 та дали низку порад.
На фото - інформація Центру громадського здоров'я
У ЦГЗ також радять запам’ятати три поради:
- не заходьте у воду після вживання алкоголю;
- пояснюйте ризики дітям і підліткам;
- не залишайте без нагляду тих, хто може бути у стані сп’яніння.
"Пити алкоголь і купатися - це завжди погана ідея", - підкреслили у ЦГЗ.
487 людей загинули на воді цього року, кожна одинадцята жертва - дитина22.07.25, 11:36 • 2854 перегляди