До половини жертв на воді в Україні через алкоголь: медики назвали ризики та дали поради

Україна перебуває серед лідерів за смертністю на воді, до половини з 900 загиблих на воді торік потонули через алкоголь, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у п'ятницю, пише УНН.

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Щороку 25 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день запобігання утопленням - день, покликаний нагадати про прості правила безпеки, які рятують життя.

За даними ВООЗ, у 2021 році у світі сталося понад 856 тисяч інцидентів утоплення, з яких понад 274 тисячі - летальні.

"Україна, на жаль, серед країн із найвищою часткою смертельних випадків на воді. Тільки у 2024 році в нашій країні потонуло близько 900 осіб. За даними ДСНС України до половини цих випадків пов’язані зі вживанням алкоголю", - повідомили у ЦГЗ.

Вживання алкоголю, наголосили у ЦГЗ, значно підвищує фізіологічні та поведінкові ризики загибелі під час перебування у водоймі, навіть якщо вам здається, що ви тверезі.

Фізіологічні ризики

Погіршення координації та вповільнення реакції: алкоголь пригнічує роботу нервової системи. Людина повільніше реагує на зміни у воді - хвилі, течію, перешкоди чи раптову зміну глибини.

Ризик втрати свідомості: алкоголь знижує артеріальний тиск, що може спричинити запаморочення або навіть втрату свідомості. Якщо це стається у воді - шансів на порятунок дуже мало.

Переохолодження: під впливом алкоголю у людини знижується відчуття холоду. У результаті - тривале перебування у воді може призвести до гіпотермії, навіть якщо вода здається комфортною.

Перевантаження серця: алкоголь розширює судини, тоді як холодна вода - різко їх звужує. Це раптове навантаження може викликати аритмію або зупинку серця.

Поведінкові ризики

Переоцінка власних сил: у стані сп’яніння здається, що "все під силу": і далеко заплисти, і глибоко пірнути. Це часто закінчується трагедією.

Імпульсивність: алкоголь знижує критичність мислення. Людина може стрибнути у воду в незнайомому місці, де мілко або є каміння, — і важко травмуватися.

Як надати домедичну допомогу при утопленні

Перш за все, наголосили у ЦГЗ, бережіть власне життя. "Якщо ви вживали алкоголь або погано плаваєте, не намагайтеся плисти до постраждалого, щоб самому не потонути - покличте когось на допомогу", - зазначили у Центрі.

Якщо людина, яку витягли з води, не реагує на вас, у ЦГЗ рекомендують викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 чи 112 та дали низку порад.

На фото - інформація Центру громадського здоров'я

У ЦГЗ також радять запам’ятати три поради:

не заходьте у воду після вживання алкоголю;

пояснюйте ризики дітям і підліткам;

не залишайте без нагляду тих, хто може бути у стані сп’яніння.

"Пити алкоголь і купатися - це завжди погана ідея", - підкреслили у ЦГЗ.

487 людей загинули на воді цього року, кожна одинадцята жертва - дитина