До половины жертв на воде в Украине из-за алкоголя: медики назвали риски и дали советы

Украина является одним из лидеров по смертности на воде, до половины из 900 погибших на воде в прошлом году утонули из-за алкоголя, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в пятницу, пишет УНН.

Детали

Ежегодно 25 июля мировое сообщество отмечает Всемирный день предотвращения утоплений – день, призванный напомнить о простых правилах безопасности, которые спасают жизни.

По данным ВОЗ, в 2021 году в мире произошло более 856 тысяч инцидентов утопления, из которых более 274 тысяч – летальные.

"Украина, к сожалению, среди стран с самой высокой долей смертельных случаев на воде. Только в 2024 году в нашей стране утонуло около 900 человек. По данным ГСЧС Украины, до половины этих случаев связаны с употреблением алкоголя", - сообщили в ЦОЗ.

Употребление алкоголя, подчеркнули в ЦОЗ, значительно повышает физиологические и поведенческие риски гибели во время пребывания в водоеме, даже если вам кажется, что вы трезвы.

Физиологические риски

Ухудшение координации и замедление реакции: алкоголь угнетает работу нервной системы. Человек медленнее реагирует на изменения в воде – волны, течение, препятствия или внезапное изменение глубины.

Риск потери сознания: алкоголь снижает артериальное давление, что может вызвать головокружение или даже потерю сознания. Если это происходит в воде – шансов на спасение очень мало.

Переохлаждение: под воздействием алкоголя у человека снижается ощущение холода. В результате – длительное пребывание в воде может привести к гипотермии, даже если вода кажется комфортной.

Перегрузка сердца: алкоголь расширяет сосуды, тогда как холодная вода – резко их сужает. Эта внезапная нагрузка может вызвать аритмию или остановку сердца.

Поведенческие риски

Переоценка собственных сил: в состоянии опьянения кажется, что "все под силу": и далеко заплыть, и глубоко нырнуть. Это часто заканчивается трагедией.

Импульсивность: алкоголь снижает критичность мышления. Человек может прыгнуть в воду в незнакомом месте, где мелко или есть камни, — и тяжело травмироваться.

Как оказать домедицинскую помощь при утоплении

Прежде всего, подчеркнули в ЦОЗ, берегите собственную жизнь. "Если вы употребляли алкоголь или плохо плаваете, не пытайтесь плыть к пострадавшему, чтобы самому не утонуть - позовите кого-то на помощь", - отметили в Центре.

Если человек, которого вытащили из воды, не реагирует на вас, в ЦОЗ рекомендуют вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 или 112 и дали ряд советов.

На фото - информация Центра общественного здоровья

В ЦОЗ также советуют запомнить три совета:

не заходите в воду после употребления алкоголя;

объясняйте риски детям и подросткам;

не оставляйте без присмотра тех, кто может быть в состоянии опьянения.

"Пить алкоголь и купаться - это всегда плохая идея", - подчеркнули в ЦОЗ.

487 человек погибли на воде в этом году, каждая одиннадцатая жертва - ребенок