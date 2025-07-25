До половины жертв на воде в Украине из-за алкоголя: медики назвали риски и дали советы
Киев • УНН
Всемирный день предотвращения утоплений напоминает об опасности воды, особенно в сочетании с алкоголем. В Украине в 2024 году утонуло около 900 человек, причем половина этих случаев связана с употреблением спиртных напитков.
Украина является одним из лидеров по смертности на воде, до половины из 900 погибших на воде в прошлом году утонули из-за алкоголя, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в пятницу, пишет УНН.
Детали
Ежегодно 25 июля мировое сообщество отмечает Всемирный день предотвращения утоплений – день, призванный напомнить о простых правилах безопасности, которые спасают жизни.
По данным ВОЗ, в 2021 году в мире произошло более 856 тысяч инцидентов утопления, из которых более 274 тысяч – летальные.
"Украина, к сожалению, среди стран с самой высокой долей смертельных случаев на воде. Только в 2024 году в нашей стране утонуло около 900 человек. По данным ГСЧС Украины, до половины этих случаев связаны с употреблением алкоголя", - сообщили в ЦОЗ.
Употребление алкоголя, подчеркнули в ЦОЗ, значительно повышает физиологические и поведенческие риски гибели во время пребывания в водоеме, даже если вам кажется, что вы трезвы.
Физиологические риски
Ухудшение координации и замедление реакции: алкоголь угнетает работу нервной системы. Человек медленнее реагирует на изменения в воде – волны, течение, препятствия или внезапное изменение глубины.
Риск потери сознания: алкоголь снижает артериальное давление, что может вызвать головокружение или даже потерю сознания. Если это происходит в воде – шансов на спасение очень мало.
Переохлаждение: под воздействием алкоголя у человека снижается ощущение холода. В результате – длительное пребывание в воде может привести к гипотермии, даже если вода кажется комфортной.
Перегрузка сердца: алкоголь расширяет сосуды, тогда как холодная вода – резко их сужает. Эта внезапная нагрузка может вызвать аритмию или остановку сердца.
Поведенческие риски
Переоценка собственных сил: в состоянии опьянения кажется, что "все под силу": и далеко заплыть, и глубоко нырнуть. Это часто заканчивается трагедией.
Импульсивность: алкоголь снижает критичность мышления. Человек может прыгнуть в воду в незнакомом месте, где мелко или есть камни, — и тяжело травмироваться.
Как оказать домедицинскую помощь при утоплении
Прежде всего, подчеркнули в ЦОЗ, берегите собственную жизнь. "Если вы употребляли алкоголь или плохо плаваете, не пытайтесь плыть к пострадавшему, чтобы самому не утонуть - позовите кого-то на помощь", - отметили в Центре.
Если человек, которого вытащили из воды, не реагирует на вас, в ЦОЗ рекомендуют вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 или 112 и дали ряд советов.
На фото - информация Центра общественного здоровья
В ЦОЗ также советуют запомнить три совета:
- не заходите в воду после употребления алкоголя;
- объясняйте риски детям и подросткам;
- не оставляйте без присмотра тех, кто может быть в состоянии опьянения.
"Пить алкоголь и купаться - это всегда плохая идея", - подчеркнули в ЦОЗ.
487 человек погибли на воде в этом году, каждая одиннадцатая жертва - ребенок22.07.25, 11:36 • 2854 просмотра