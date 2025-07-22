487 человек погибли на воде в этом году, каждая одиннадцатая жертва – ребенок
Киев • УНН
С начала года в Украине на водоемах погибли 487 человек, включая 44 ребенка. ГСЧС провела масштабные учения на реке Южный Буг, призывая к безопасному отдыху на воде.
В Украине с начала года на воде погибли 487 человек, в том числе 44 ребенка, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
С начала года на водоемах Украины погибли уже 487 человек, среди них - 44 ребенка. Статистика поражает
Чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям, спасатели провели масштабные учения на реке Южный Буг.
"Спасатели в очередной раз призывают: отдых на воде должен быть не только приятным, но и безопасным. Не пренебрегайте правилами - это может спасти жизнь", - подчеркнули в ГСЧС.