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487 людей загинули на воді цього року, кожна одинадцята жертва - дитина

Київ • УНН

 • 784 перегляди

З початку року в Україні на водоймах загинуло 487 людей, включаючи 44 дитини. ДСНС провела масштабні навчання на річці Південний Буг, закликаючи до безпечного відпочинку на воді.

487 людей загинули на воді цього року, кожна одинадцята жертва - дитина

В Україні з початку року на воді загинули 487 людей, у тому числі 44 дитини, повідомили в ДСНС України у вівторок, пише УНН.

З початку року на водоймах України загинули вже 487 людей, серед них - 44 дитини. Статистика вражає

- повідомили у ДСНС.

Аби бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій, рятувальники провели масштабні навчання на річці Південний Буг. 

"Рятувальники вкотре закликають: відпочинок на воді має бути не лише приємним, а й безпечним. Не нехтуйте правилами - це може врятувати життя", - підкреслили у ДСНС.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
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