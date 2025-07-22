487 людей загинули на воді цього року, кожна одинадцята жертва - дитина

В Україні з початку року на воді загинули 487 людей, у тому числі 44 дитини, повідомили в ДСНС України у вівторок, пише УНН.

З початку року на водоймах України загинули вже 487 людей, серед них - 44 дитини. Статистика вражає - повідомили у ДСНС.

Аби бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій, рятувальники провели масштабні навчання на річці Південний Буг.

"Рятувальники вкотре закликають: відпочинок на воді має бути не лише приємним, а й безпечним. Не нехтуйте правилами - це може врятувати життя", - підкреслили у ДСНС.