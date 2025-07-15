У гідропарку в Харкові потонула дитина

8-річний хлопчик потонув у гідропарку Харкова. Від початку року на воді загинуло вже 40 дітей. Про це повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

У Харкові потонув 8-річний хлопчик: трагедія сталася напередодні в Журавлівському гідропарку - повідомили в ДСНС.

Дитина, як вказано, зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. "Тіло хлопчика знайшли сьогодні вранці та підняли на поверхню", - ідеться у повідомленні.

Статистика смертей на воді - невтішна, наголосили у ДСНС.

"За минулу добу в Україні загинули 8 осіб, серед них - одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині. Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях", - зазначили у ДСНС.

На Полтавщині, як вказано, вдалося врятувати одну людину.

"Від початку року на водоймах України загинуло вже 40 дітей", - повідомили у ДСНС.

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