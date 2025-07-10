У Чернігові в ріці Десна потонула 17-річна дівчина

У Чернігові в ріці Десна потонула дівчина. Трагедія сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою і більше не виринула. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держану службу з надзвичайних ситуацій.

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На місце події оперативно прибули рятувальники та водолази обласної водолазно-рятувальної станції. Фахівці виявили тіло загиблої та підняли його на берег.

З рідними загиблої працюють психологи ДСНС.

Бережіть себе та своїх близьких. Вода не пробачає необережності. У разі надзвичайної ситуації – негайно телефонуйте за номером "101" - закликали у ДСНС.

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