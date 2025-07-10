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Бук (ЗРК)

У Чернігові в ріці Десна потонула 17-річна дівчина

Київ • УНН

 • 744 перегляди

У Чернігові в річці Десна потонула дівчина сьогодні після обіду. Рятувальники та водолази виявили тіло загиблої та підняли його на берег.

У Чернігові в ріці Десна потонула 17-річна дівчина

У Чернігові в ріці Десна потонула дівчина. Трагедія сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою і більше не виринула. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держану службу з надзвичайних ситуацій.

Деталі

На місце події оперативно прибули рятувальники та водолази обласної водолазно-рятувальної станції. Фахівці виявили тіло загиблої та підняли його на берег.

З рідними загиблої працюють психологи ДСНС.

Бережіть себе та своїх близьких. Вода не пробачає необережності. У разі надзвичайної ситуації – негайно телефонуйте за номером "101"

- закликали у ДСНС.

Жахлива статистика: протягом червня в Україні потонули 98 людей, 8 з них - діти28.06.25, 20:23 • 4337 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоПодії
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігів
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