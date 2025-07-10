У Чернігові в ріці Десна потонула 17-річна дівчина
Київ • УНН
У Чернігові в річці Десна потонула дівчина сьогодні після обіду. Рятувальники та водолази виявили тіло загиблої та підняли його на берег.
У Чернігові в ріці Десна потонула дівчина. Трагедія сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою і більше не виринула. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держану службу з надзвичайних ситуацій.
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На місце події оперативно прибули рятувальники та водолази обласної водолазно-рятувальної станції. Фахівці виявили тіло загиблої та підняли його на берег.
З рідними загиблої працюють психологи ДСНС.
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