В Чернигове в реке Десна утонула 17-летняя девушка

В Чернигове в реке Десна утонула девушка. Трагедия произошла сегодня после обеда. На глазах у отдыхающих девушка исчезла под водой и больше не вынырнула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Детали

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и водолазы областной водолазно-спасательной станции. Специалисты обнаружили тело погибшей и подняли его на берег.

С родными погибшей работают психологи ГСЧС.

Берегите себя и своих близких. Вода не прощает неосторожности. В случае чрезвычайной ситуации – немедленно звоните по номеру "101" - призвали в ГСЧС.

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