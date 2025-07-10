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В Чернигове в реке Десна утонула 17-летняя девушка

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В Чернигове в реке Десна утонула девушка сегодня после обеда. Спасатели и водолазы обнаружили тело погибшей и подняли его на берег.

В Чернигове в реке Десна утонула 17-летняя девушка

В Чернигове в реке Десна утонула девушка. Трагедия произошла сегодня после обеда. На глазах у отдыхающих девушка исчезла под водой и больше не вынырнула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Детали

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и водолазы областной водолазно-спасательной станции. Специалисты обнаружили тело погибшей и подняли его на берег.

С родными погибшей работают психологи ГСЧС.

Берегите себя и своих близких. Вода не прощает неосторожности. В случае чрезвычайной ситуации – немедленно звоните по номеру "101"

- призвали в ГСЧС.

Ужасная статистика: в течение июня в Украине утонули 98 человек, 8 из них – дети28.06.25, 20:23 • 4337 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоПроисшествия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Чернигов
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