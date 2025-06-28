Ужасная статистика: в течение июня в Украине утонули 98 человек, 8 из них – дети
Киев • УНН
В течение июня в Украине на воде погибли 98 человек, включая 8 детей. С начала года число погибших на водных объектах достигло 467 человек, среди которых 28 детей.
В Украине в течение июня 98 человек погибли на воде, среди них 8 детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, только в течение последней недели вода унесла жизни 9 человек, из них 2 ребенка. В частности, недавно в Харьковской области водолазы достали тело 13-летнего мальчика, который пропал во время купания в реке. В общем, с начала года на водных объектах погибло уже 467 человек, в том числе 28 детей.
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В общем, с начала года на водных объектах погибло уже 467 человек, в том числе 28 детей. Это ошеломляющие цифры, свидетельствующие о чрезвычайной опасности
Спасатели отмечают, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.
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