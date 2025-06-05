В Николаеве во время отдыха утонула 15-летняя девушка

В Николаеве в микрорайоне Намыв сегодня во время отдыха компании подростков на воде исчезла 15-летняя девушка. Ее тело позже нашли в водоеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, тело погибшей девушки нашли водолазы на расстоянии 50 метров от берега.

Еще одну, 13-летнюю девочку, успел спасти местный житель. Позже ее осмотрели медики.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним

По данным ГСЧС, на водоемах с начала года погибло 289 человек, в том числе 20 детей, из них в мае - 59 человек, в том числе 3 ребенка, чаще всего причиной утопления становится неосторожность.