У Миколаєві під час відпочинку потонула 15-річна дівчина
Київ • УНН
У Миколаєві, в мікрорайоні Намив, 15-річна дівчина зникла у водоймі під час купання з друзями. Її тіло знайшли водолази. Ще одну 13-річну дівчинку врятував місцевий мешканець.
У Миколаєві у мікрорайоні Намив сьогодні під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина. Її тіло пізніше знайшли у водоймі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
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Як повідомили у ДСНС, тіло загиблої дівчини знайшли водолази на відстані 50 метрів від берега.
Ще одну, 13-річну дівчинку, встиг врятувати місцевий мешканець житель. Пізніше її оглянули медики.
Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо
За даними ДСНС, на водоймах з початку року загинуло 289 людей, у тому числі 20 дітей, з них у травні - 59 людей, у тому числі 3 дитини, найчастіше причиною утоплення стає необережність.