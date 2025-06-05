У Миколаєві під час відпочинку потонула 15-річна дівчина

У Миколаєві у мікрорайоні Намив сьогодні під час відпочинку компанії підлітків на воді зникла 15-річна дівчина. Її тіло пізніше знайшли у водоймі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Як повідомили у ДСНС, тіло загиблої дівчини знайшли водолази на відстані 50 метрів від берега.

Ще одну, 13-річну дівчинку, встиг врятувати місцевий мешканець житель. Пізніше її оглянули медики.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо

За даними ДСНС, на водоймах з початку року загинуло 289 людей, у тому числі 20 дітей, з них у травні - 59 людей, у тому числі 3 дитини, найчастіше причиною утоплення стає необережність.