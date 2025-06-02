В Україні цього року на воді загинуло вже 289 людей, серед них 20 дітей

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
06:58 • 32571 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

Ексклюзив
06:01 • 87784 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 112865 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 175550 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 197730 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 115927 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 252127 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 182696 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 123701 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108561 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
36%
751мм
Популярнi новини

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

2 червня, 01:39 • 82102 перегляди

Комбіновані удари по Харкову: шестеро поранених, серед них двоє дітей

2 червня, 02:37 • 64837 перегляди

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

05:57 • 119500 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

07:10 • 14959 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 32100 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 252127 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 299709 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 313148 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 319080 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 415455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 32114 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 102775 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 182696 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 126063 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 157298 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

В Україні цього року на воді загинуло вже 289 людей, серед них 20 дітей

Київ • УНН

 • 368 перегляди

За останню добу на водних об’єктах загинуло ще двоє людей. З початку року жертвами води стали 289 людей, серед яких 20 дітей. Рятувальники закликають бути обережними біля води.

В Україні цього року на воді загинуло вже 289 людей, серед них 20 дітей

На водоймах з початку року загинуло 289 людей, у тому числі 20 дітей, з них у травні - 59 людей, у тому числі 3 дитини, найчастіше причиною утоплення стає необережність, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"59 людей, серед яких 3 дитини, загинули на водних об’єктах України протягом травня", - повідомили у ДСНС.

Протягом минулої доби вода забрала життя ще 2 людей.

"Загалом від початку року загинули 289 осіб, серед них 20 дітей", - ідеться у повідомленні.

"У більшості випадків трагедії на воді стаються через необережність самих людей. Тож, вирушаючи до водойм, будьте максимально обачні та відповідальні. Жоден відпочинок не вартий людського життя!" - наголосили у ДСНС.

Доповнення

Торік на кінець травня на водоймах України загинули 294 людини, з них 19 дітей.

З початку року у водоймах України потонули 294 людини, серед них 19 дітей29.05.24, 15:34 • 16820 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9