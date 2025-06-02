В Україні цього року на воді загинуло вже 289 людей, серед них 20 дітей
Київ • УНН
За останню добу на водних об’єктах загинуло ще двоє людей. З початку року жертвами води стали 289 людей, серед яких 20 дітей. Рятувальники закликають бути обережними біля води.
На водоймах з початку року загинуло 289 людей, у тому числі 20 дітей, з них у травні - 59 людей, у тому числі 3 дитини, найчастіше причиною утоплення стає необережність, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
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"59 людей, серед яких 3 дитини, загинули на водних об’єктах України протягом травня", - повідомили у ДСНС.
Протягом минулої доби вода забрала життя ще 2 людей.
"Загалом від початку року загинули 289 осіб, серед них 20 дітей", - ідеться у повідомленні.
"У більшості випадків трагедії на воді стаються через необережність самих людей. Тож, вирушаючи до водойм, будьте максимально обачні та відповідальні. Жоден відпочинок не вартий людського життя!" - наголосили у ДСНС.
Доповнення
Торік на кінець травня на водоймах України загинули 294 людини, з них 19 дітей.
З початку року у водоймах України потонули 294 людини, серед них 19 дітей29.05.24, 15:34 • 16820 переглядiв