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З початку року у водоймах України потонули 294 людини, серед них 19 дітей

З початку року у водоймах України потонули 294 людини, серед них 19 дітей

Київ • УНН

 • 16797 перегляди

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року на водоймах України загинули 294 людини, у тому числі 19 дітей.

Від початку року на водоймах України вже загинули 294 людини, з них 19 дітей. Про це заявив речник ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform, передає УНН.

Деталі 

Від початку року на водоймах України зафіксовано загибель 294 людей, з них 19 дітей. 131 людину врятували рятувальники ДСНС, з яких 9

- розповів Хорунжий. 

У ДСНС підкреслили, що на прифронтових територіях і там, де ведуться бойові дії, відповідно до рішень місцевої влади купальний сезон не відкриватиметься. Це ж стосується і столиці у зв’язку з відсутністю укриттів на пляжах.

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Проте, розуміючи, що люди все одно будуть йти до водойм, рятувальники протягом літа проводитимуть профілактичну роботу з відпочиваючими у місцях  традиційного відпочинку. 

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Нагадаємо

В Ужгороді, в річці Уж, під час купання потонув підліток. Хлопець не впорався з течією та "пішов" під воду. Рятувальники близько доби шукали тіло 15-річного юнака. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП
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