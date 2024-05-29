З початку року у водоймах України потонули 294 людини, серед них 19 дітей
Київ • УНН
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року на водоймах України загинули 294 людини, у тому числі 19 дітей.
Від початку року на водоймах України вже загинули 294 людини, з них 19 дітей. Про це заявив речник ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform, передає УНН.
Деталі
Від початку року на водоймах України зафіксовано загибель 294 людей, з них 19 дітей. 131 людину врятували рятувальники ДСНС, з яких 9
У ДСНС підкреслили, що на прифронтових територіях і там, де ведуться бойові дії, відповідно до рішень місцевої влади купальний сезон не відкриватиметься. Це ж стосується і столиці у зв’язку з відсутністю укриттів на пляжах.
У Києві з міркувань безпеки не планують відкривати пляжний сезон - КМДА23.04.24, 11:37 • 22114 переглядiв
Проте, розуміючи, що люди все одно будуть йти до водойм, рятувальники протягом літа проводитимуть профілактичну роботу з відпочиваючими у місцях традиційного відпочинку.
Нагадаємо
В Ужгороді, в річці Уж, під час купання потонув підліток. Хлопець не впорався з течією та "пішов" під воду. Рятувальники близько доби шукали тіло 15-річного юнака.