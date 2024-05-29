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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей

С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 12:34  •  908 просмотра

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года на водоемах Украины погибли 294 человека, в том числе 19 детей.

С начала года на водоемах Украины уже погибли 294 человека, из них 19 детей. Об этом заявил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform, передает УНН.

Детали 

С начала года на водоемах Украины зафиксирована гибель 294 человек, из них 19 детей. 131 человека спасли спасатели ГСЧС, из которых 9

- рассказал Хорунжий. 

В ГСЧС подчеркнули, что на прифронтовых территориях и там, где ведутся боевые действия, в соответствии с решениями местных властей купальный сезон не будет открываться. Это же касается и столицы в связи с отсутствием укрытий на пляжах.

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Однако, понимая, что люди все равно будут идти к водоемам, спасатели в течение лета будут проводить профилактическую работу с отдыхающими в местах  традиционного отдыха. 

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Напомним

В Ужгороде, в реке Уж, во время купания утонул подросток. Парень не справился с течением и "ушел" под воду. Спасатели около суток искали тело 15-летнего юноши. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКриминал и ЧП
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