В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА

В столице не планируют открывать пляжный сезон, горожанам рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Горожанам советуют воздержаться от посещения пляжей и зон отдыха, чтобы избежать массового скопления людей. Поскольку это усложнит доступ к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги, - говорится в сообщении.

В то же время специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарных норм на пляжах и зонах отдыха.

Напомним

Решением Комиссии ТЭБ в Украине решили продлить запрет на массовый отдых на водоемах в 7 областях – Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской.

В целом, среди прочего, областным и Киевским городским военным (государственным) администрациям рекомендовано определить места массового отдыха населения на водных объектах и ​​обязать руководителей таких мест оборудовать их в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Украины.

В столице на Подольском мостовом переходе продолжается устройство конструкций тоннелей метрополитена мелкого заложения - КГГА