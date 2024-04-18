В столице на Подольском мостовом переходе продолжается устройство конструкций тоннелей метрополитена мелкого заложения - КГГА

На Подольском мостовом переходе в Киеве продолжаются работы по устройству конструкций тоннелей метрополитена мелкого заложения на перегоне между станциями "Залив Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что уже устроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, продолжается устройство железобетонных свай тоннеля.

Это один из важных для города инфраструктурных объектов, где сейчас идут активные работы. Сейчас здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры до разворотного кольца трамвая (в направлении ул. Оноре де Бальзака). Сейчас осуществляются следующие работы: исправление профиля путей трамвая, мощение межпутевого пространства железобетонными плитами, устройство конструкций дорожной одежды вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен. Следующим этапом станет вынос инженерных сетей железной дороги, разборка путей и железнодорожной платформы и устройство свай тоннеля в пределах земляной насыпи, - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он также отметил, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта по этому участку дороги позволит уменьшить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта на Троещину.

Напомним

В прошлом году на сайте Киевского городского совета был зарегистрирован проект решения "Об утверждении Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы", который предусматривает, что общий бюджет программы составит 34 млрд 783 млн 627 тыс. гривен.