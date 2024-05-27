Не впорався з течією: на Закарпатті у річці Уж потонув 15-річний юнак
Київ • УНН
Рятувальники близько доби шукали тіло 15-річного юнака, який не впорався з течією. Наразі тіло хлопця вже передали працівника правооронних орагнів.
Днями в Ужгороді, в річці Уж, під час купання потонув підліток. Хлопець не впорався з течією та "пішов" під воду. Про це повідомляє ДСНС України у Закарпатській області, передає УНН.
Деталі
Інцидентна трапився 24 травня. Того дня ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці Уж потонув підліток.
Зі слів очевидців, група неповнолітніх відпочивала біля річки в районі підвісного моста, що в обласному центрі. Під час купання одного з них підхопила течія і хлопець пішов під воду.
До місця виклику було направлено відділення водолазно-рятувальних робіт, які обстежили місце, однак тіло юнака не виявили. О 21:15 пошукові роботи було припинено у зв'язку з настанням темної пори доби.
Вже наступного дня пошуки було продовжено. Водолази обстежили 1500 кв. м дна річки та знайшли потопельника. Далі тіло передали працівникам правоохоронних органів. Загиблим виявився хлопець 2009 р.н., мешканець с. Галоч Ужгородського району
Доповнення
Рятувальники кажуть, що в Україні розпочався купальний сезон та просять громадян не плавати у місцях, які не призначені для цього. Окрім того, у ДСНС закликають людей слідкувати за дітьми під час відпочинку біля водоймищ.
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