"Послизнувшись на плитах дамби, впав у воду": на Одещині загинув 7-річний хлопчик
Київ • УНН
7-річний хлопчик потонув у ставку біля свого села в Одеській області, послизнувшись і впавши у воду під час купання з друзями.
В Одеській області загинув 7-річний хлопчик. Дитину без ознак життя виявили вчора близько 23-ї години у ставку неподалік села, в якому вона проживала. Про це повідомили в ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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Попередньо поліцейські встановили, що 24 травня близько 19-ї години хлопчик з двома друзями-однолітками на велосипедах поїхали до водойми купатися. Послизнувшись на плитах дамби, він впав у воду, а товариші злякалися і поїхали в село. Але розповісти дорослим про подію наважилися не одразу.
На сполох забив місцевий пастух, виявивши на березі велосипед і дитяче взуття, про що сповістив старосту села. Вони з’ясували, чиї діти каталися біля ставка, і разом з батьками та небайдужими односельчанами почали пошуки зниклого.
"Уночі, на жаль, хлопчика знайшли у водоймі без ознак життя. Після чого на місце було викликано поліцію", - повідомили правоохоронці.
Зовнішніх ознак насильства на тілі хлопця поліцейські не виявили. Попередньо, причиною смерті дитини стало утоплення. Точну причину буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.
Родина хлопчика у поле зору правоохоронців не потрапляла і за місцем мешкання характеризується позитивно.
Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.
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