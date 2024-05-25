"Поскользнувшись на плитах дамбы, упал в воду": в Одесской области погиб 7-летний мальчик

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  104476 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  107045 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  131566 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  123033 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123128 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115377 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107342 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101437 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  97796 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  178729 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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24 мая 2024, 06:00  •  173104 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  251030 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  384361 просмотра

"Поскользнувшись на плитах дамбы, упал в воду": в Одесской области погиб 7-летний мальчик

7-летний мальчик утонул в пруду возле своего села в Одесской области, поскользнувшись и упав в воду во время купания с друзьями.

Криминал и ЧП •   •  972 просмотра
"Поскользнувшись на плитах дамбы, упал в воду": в Одесской области погиб 7-летний мальчик

Количество жертв в результате удара рф по "Эпицентру" в Харькове возросло до трех - ОВА

Три человека погибли в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове, 40 человек получили ранения.

Война •   •  1741 просмотра
Количество жертв в результате удара рф по "Эпицентру" в Харькове возросло до трех - ОВА

Лесной пожар под Киевом локализован, ситуация контролируется

Лесной пожар под Киевом локализован и продолжается тушение, ситуация пока контролируется.

Киев •   •  2818 просмотра
Лесной пожар под Киевом локализован, ситуация контролируется

Атака рф на Харьков: количество раненых в "Эпицентре" возросло до 40

В результате российского обстрела строительного гипермаркета «Эпицентр» в Харькове ранения получили 40 человек. По словам начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко, обстрел был осуществлен двумя боеприпасами УМПБ Д-30.

Война •   •  12849 просмотра
Атака рф на Харьков: количество раненых в "Эпицентре" возросло до 40

NASA утверждает, что Starliner от Boeing безопасен для полетов "как есть" с небольшой утечкой гелия

Руководство NASA уверено, что капсула с экипажем Starliner компании Boeing сможет безопасно стартовать 1 июня, несмотря на небольшую утечку гелия в силовой установке, поскольку утечка не представляет угрозы для безопасности, а капсула может выдержать даже в 100 раз большую утечку.

Новости Мира •   •  10909 просмотра
NASA утверждает, что Starliner от Boeing безопасен для полетов "как есть" с небольшой утечкой гелия

Партизаны зафиксировали переброску ПВО на аэродром в Джанкое

Российские войска перебросили зенитно-ракетный комплекс «БУК» к аэродрому в оккупированном Джанкое из-за низкой эффективности их противовоздушной обороны против современных украинских ракет, сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Война •   •  11214 просмотра
Партизаны зафиксировали переброску ПВО на аэродром в Джанкое

Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинений в непредумышленном убийстве в связи со смертельной стрельбой на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году, в результате которой погибла кинооператор украинского происхождения Галина Гатчинс, было отклонено американским судьей, а судебное рассмотрение дела назначено на июль.

Криминал и ЧП •   •  10762 просмотра
Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

Количество пострадавших по центру Харькова возросло до 12. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть подросток.

Общество •   •  22144 просмотра
Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

Из-за пожара в Вышгородском районе под Киевом качество воздуха может ухудшиться в некоторых районах, таких как Оболонский и Подольский, если направление ветра изменится, поэтому рекомендуется держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе.

Общество •   •  20069 просмотра
В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Шесть человек, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения в результате нападения россиян на центральную часть Харькова.

Война •   •  19720 просмотра
Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень