"Поскользнувшись на плитах дамбы, упал в воду": в Одесской области погиб 7-летний мальчик

В Одесской области погиб 7-летний мальчик. Ребенка без признаков жизни обнаружили вчера около 23 часов в пруду недалеко от села, в котором он проживал. Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Предварительно полицейские установили, что 24 мая около 19 часов мальчик с двумя друзьями-сверстниками на велосипедах поехали к водоему купаться. Поскользнувшись на плитах дамбы, он упал в воду, а товарищи испугались и поехали в село. Но рассказать взрослым о происшествии решились не сразу.

Тревогу забил местный пастух, обнаружив на берегу велосипед и детскую обувь, о чем известил старосту села. Они выяснили, чьи дети катались возле пруда, и вместе с родителями и неравнодушными односельчанами начали поиски пропавшего.

«Ночью, к сожалению, мальчика нашли в водоеме без признаков жизни. После чего на место была вызвана полиция", - сообщили правоохранители.

Внешних признаков насилия на теле парня полицейские не обнаружили. Предварительно, причиной смерти ребенка стало утопление. Точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Семья мальчика в поле зрения правоохранителей не попадала и по месту жительства характеризуется положительно.

Сведения о событии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Продолжается следствие.

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