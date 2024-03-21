В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом

В Винницкой области от отравления угарным газом погиб 5-летний ребенок. Мать, бабушка и тетя были госпитализированы в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Происшествие произошло в частном доме в пгт Литин. Сообщается, что ребенок умер, а его 28-летняя мать, 76-летняя бабушка и 52-летняя тетя были госпитализированы в больницу.

По предварительной информации, причиной трагедии стало самовольное вмешательство в систему удаления отработавших газов.

В ГСЧС напомнили, что угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде за считанные минуты. Может образовываться из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов или при недостаточной вентиляции.

Спасатели призывают устанавливать в домах датчики угарного газа.

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