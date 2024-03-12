В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, мать и двое детей в больнице

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Светлану Куцу, директора лицея и депутата городского совета, которая является союзником Гройсмана, обвиняют в хранении гуманитарной помощи, предназначенной для перемещенных лиц, в школьном спортзале с целью политической выгоды.
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Первым условием для переговоров по окончанию войны является прекращение агрессии рф - Ватикан
Ватикан разъяснил, что россия должна сначала прекратить свою агрессию в Украине как условие для переговоров о прекращении войны, подчеркнув, что прекращение агрессии - это ответственность агрессора, а не жертвы.