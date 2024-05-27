Не справился с течением: на Закарпатье в реке Уж утонул 15-летний юноша

На днях в Ужгороде, в реке Уж, во время купания утонул подросток. Парень не справился с течением и "ушел" под воду. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Инцидентная случился 24 мая. В тот день вечером в Службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Уж утонул подросток.

Со слов очевидцев, группа несовершеннолетних отдыхала у реки в районе подвесного моста, что в областном центре. Во время купания одного из них подхватило течение и парень ушел под воду.

К месту вызова было направлено отделение водолазно-спасательных работ, которые обследовали место, однако тело юноши не обнаружили. В 21:15 поисковые работы были прекращены в связи с наступлением темного времени суток.

Уже на следующий день поиски были продолжены. Водолазы обследовали 1500 кв. м дна реки и нашли утопленника. Далее тело передали работникам правоохранительных органов. Погибшим оказался парень 2009 г.р., житель с. Галоч Ужгородского района - резюмировали в ГСЧС.

Дополнение

Спасатели говорят, что в Украине начался купальный сезон и просят граждан не плавать в местах, которые не предназначены для этого. Кроме того, в ГСЧС призывают людей следить за детьми во время отдыха возле водоемов.

Напомним

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