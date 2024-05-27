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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Не справился с течением: на Закарпатье в реке Уж утонул 15-летний юноша

Спасатели около суток искали тело 15-летнего юноши, который не справился с течением. Сейчас тело парня уже передали работника правооронних орагнів.

Общество •   •  3055 просмотра
Не справился с течением: на Закарпатье в реке Уж утонул 15-летний юноша

Наибольшее количество столкновений происходит на Покровском направлении. Ситуация напряженная - Генштаб

Наибольшее количество боевых столкновений происходит на Покровском направлении, где ситуация остается напряженной, впрочем украинские защитники сдерживают натиск российских оккупантов.

Война •   •  4814 просмотра
Наибольшее количество столкновений происходит на Покровском направлении. Ситуация напряженная - Генштаб

МИД Китая пока не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира

Китай не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира в Украине, запланированный на 15-16 июня в Швейцарии, но поддерживает усилия по мирному урегулированию и «политическому решению» «кризиса».

политика •   •  4506 просмотра
МИД Китая пока не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира

В НАТО обсуждается возможность взять под защиту небо над западной Украиной - СМИ

Некоторые страны НАТО обсуждают расширение поддержки Украины путем предоставления военной подготовки, логистики, противовоздушной обороны и, возможно, защиты неба над Западной Украиной.

Война •   •  7004 просмотра
В НАТО обсуждается возможность взять под защиту небо над западной Украиной - СМИ

Оправдывают вторжение и манипулируют историей: британская разведка выяснила зачем мо рф издание «политрук»

министерство обороны россии опубликовало политическое учебное пособие "политрук" для военнослужащих, которое, опираясь на пропаганду советских времен, оправдывает вторжение в Украину, изображая украинцев как нацистов и ставя под сомнение украинскую государственность.

Война •   •  6378 просмотра
Оправдывают вторжение и манипулируют историей: британская разведка выяснила зачем мо рф издание «политрук»

Германия выделяет миллионы на гуманитарную помощь Украине, в частности для оккупированных россией регионов

Германия выделяет 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, в частности оккупированным Россией регионам на востоке страны, поскольку из-за оккупации, которая длится уже более двух с половиной лет, людям там не хватает самого необходимого.

Общество •   •  6324 просмотра
Германия выделяет миллионы на гуманитарную помощь Украине, в частности для оккупированных россией регионов

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Пожилая женщина умерла после того, как «скорая», которая везла ее в больницу, сильно опоздала из-за сильно поврежденной дороги, которую, по словам жителей, разрушили транспортные средства аграрных фирм «Kernel» и «Украинская молочная компания».

Общество •   •  14840 просмотра
Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Синегубов о скоплении войск на границе: враг скорее всего будет задействовать их на Волчанском или Купянском направлениях

Российские войска накапливаются на границе, вероятно, для пополнения потерь на Купянском и Волчанском фронтах, где украинские войска успешно сдерживают интенсивные российские атаки.

Война •   •  5576 просмотра
Синегубов о скоплении войск на границе: враг скорее всего будет задействовать их на Волчанском или Купянском направлениях

Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области - Синегубов

Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, но пока нет оснований объявлять эвакуацию самого Харькова.

Общество •   •  5982 просмотра
Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области - Синегубов

Зеленский прибыл в Испанию: планирует подписать соглашение по безопасности и обсудить военную помощь

Президент Зеленский посещает Испанию, чтобы подписать соглашение о безопасности, обсудить военную помощь и обучение для Украины, а также скоординировать шаги для будущих саммитов.

политика •   •  5735 просмотра
Зеленский прибыл в Испанию: планирует подписать соглашение по безопасности и обсудить военную помощь