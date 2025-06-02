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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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В Украине в этом году на воде погибло уже 289 человек, среди них 20 детей

Киев • УНН

 • 162 просмотра

За последние сутки на водных объектах погибло еще два человека. С начала года жертвами воды стали 289 человек, среди которых 20 детей. Спасатели призывают быть осторожными у воды.

В Украине в этом году на воде погибло уже 289 человек, среди них 20 детей

На водоемах с начала года погибло 289 человек, в том числе 20 детей, из них в мае - 59 человек, в том числе 3 ребенка, чаще всего причиной утопления становится неосторожность, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"59 человек, среди которых 3 ребенка, погибли на водных объектах Украины в течение мая", - сообщили в ГСЧС.

За прошедшие сутки вода унесла жизни еще 2 человек.

"Всего с начала года погибли 289 человек, среди них 20 детей", - говорится в сообщении.

"В большинстве случаев трагедии на воде происходят из-за неосторожности самих людей. Поэтому, отправляясь к водоемам, будьте максимально осмотрительны и ответственны. Ни один отдых не стоит человеческой жизни!" - подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

В прошлом году к концу мая на водоемах Украины погибли 294 человека, из них 19 детей.

С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей29.05.24, 15:34 • 16820 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Украина
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