В Украине в этом году на воде погибло уже 289 человек, среди них 20 детей

На водоемах с начала года погибло 289 человек, в том числе 20 детей, из них в мае - 59 человек, в том числе 3 ребенка, чаще всего причиной утопления становится неосторожность, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"59 человек, среди которых 3 ребенка, погибли на водных объектах Украины в течение мая", - сообщили в ГСЧС.

За прошедшие сутки вода унесла жизни еще 2 человек.

"Всего с начала года погибли 289 человек, среди них 20 детей", - говорится в сообщении.

"В большинстве случаев трагедии на воде происходят из-за неосторожности самих людей. Поэтому, отправляясь к водоемам, будьте максимально осмотрительны и ответственны. Ни один отдых не стоит человеческой жизни!" - подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

В прошлом году к концу мая на водоемах Украины погибли 294 человека, из них 19 детей.

С начала года в водоемах Украины утонули 294 человека, среди них 19 детей