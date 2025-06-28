Жахлива статистика: протягом червня в Україні потонули 98 людей, 8 з них - діти
Київ • УНН
Протягом червня в Україні на воді загинули 98 людей, включаючи 8 дітей. З початку року кількість загиблих на водних об'єктах сягнула 467 осіб, серед яких 28 дітей.
В Україні протягом червня 98 людей загинули на воді, серед них 8 дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, лише упродовж останнього тижня вода забрала життя 9 людей, з них 2 дитини. Зокрема, нещодавно у Харківській області водолази дістали тіло 13-річного хлопчика, який зник під час купання у річці. Загалом, від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.
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Загалом, від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей. Це приголомшливі цифри, що свідчать про надзвичайну небезпеку
Рятувальники наголошують, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.
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