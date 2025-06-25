На Харківщині потонула 11-річна дівчинка
Київ • УНН
На Харківщині 11-річна дівчинка потонула в річці Лопань у не пристосованому для купання місці поблизу гідротехнічної споруди. Рятувальники ДСНС витягли тіло дитини, обставини трагедії встановлюються.
11-річна дівчинка потонула під час купання у річці Лопань на Харківщині, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Інцидент стався біля гідротехнічної споруди, у місці, не пристосованому для купання.
Рятувальники дістали тіло дитини з водойми. Наразі слідчі з'ясовують обставини трагедії
Рятувальники нагадали про обов'язкове дотримання правил безпеки.
Шановні громадяни! Будьте обережні під час відпочинку на воді. Щоб він був для вас і ваших дітей безпечним, суворо дотримуйтеся правил
Основні рекомендації:
• не купатися у незнайомих місцях;
• уникати ділянок зі швидкою течією;
• не входити у воду у нетверезому стані;
• не плавати наодинці;
• обережно входити у воду, перевіряючи дно;
• постійно контролювати дітей під час купання.
У ДСНС особливо наголосили про небезпечність купання у водоймах на деокупованих територіях.
Пам'ятайте: купатися у водоймах на деокупованих територіях та у місцях, де відбувались активні бойові дії, категорично заборонено через високу мінну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких!
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