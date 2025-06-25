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На Харківщині потонула 11-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 546 перегляди

На Харківщині 11-річна дівчинка потонула в річці Лопань у не пристосованому для купання місці поблизу гідротехнічної споруди. Рятувальники ДСНС витягли тіло дитини, обставини трагедії встановлюються.

На Харківщині потонула 11-річна дівчинка

11-річна дівчинка потонула під час купання у річці Лопань на Харківщині, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Інцидент стався біля гідротехнічної споруди, у місці, не пристосованому для купання.

Рятувальники дістали тіло дитини з водойми. Наразі слідчі з'ясовують обставини трагедії 

– повідомили у ДСНС.

Рятувальники нагадали про обов'язкове дотримання правил безпеки.

Шановні громадяни! Будьте обережні під час відпочинку на воді. Щоб він був для вас і ваших дітей безпечним, суворо дотримуйтеся правил 

– зазначили у відомстві.

Основні рекомендації:

• не купатися у незнайомих місцях;

• уникати ділянок зі швидкою течією;

• не входити у воду у нетверезому стані;

• не плавати наодинці;

• обережно входити у воду, перевіряючи дно;

• постійно контролювати дітей під час купання.

У ДСНС особливо наголосили про небезпечність купання у водоймах на деокупованих територіях.

Пам'ятайте: купатися у водоймах на деокупованих територіях та у місцях, де відбувались активні бойові дії, категорично заборонено через високу мінну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких! 

– заявили у відомстві.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НП
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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