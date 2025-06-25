На Харківщині потонула 11-річна дівчинка

11-річна дівчинка потонула під час купання у річці Лопань на Харківщині, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Інцидент стався біля гідротехнічної споруди, у місці, не пристосованому для купання.

Рятувальники нагадали про обов'язкове дотримання правил безпеки.

Шановні громадяни! Будьте обережні під час відпочинку на воді. Щоб він був для вас і ваших дітей безпечним, суворо дотримуйтеся правил