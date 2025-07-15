В гидропарке в Харькове утонул ребенок

8-летний мальчик утонул в гидропарке Харькова. С начала года на воде погибло уже 40 детей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

В Харькове утонул 8-летний мальчик: трагедия произошла накануне в Журавлевском гидропарке - сообщили в ГСЧС.

Ребенок, как указано, пропал во время купания. На поиски сразу отправились водолазы ГСЧС. "Тело мальчика нашли сегодня утром и подняли на поверхность", - говорится в сообщении.

Статистика смертей на воде - неутешительна, подчеркнули в ГСЧС.

"За минувшие сутки в Украине погибли 8 человек, среди них - один ребенок, который утонул в местном пруду в городе Обухов Киевской области. Фатальные случаи зафиксированы также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях", - отметили в ГСЧС.

В Полтавской области, как указано, удалось спасти одного человека

"С начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей", - сообщили в ГСЧС.

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