В гидропарке в Харькове утонул ребенок
Киев • УНН
В Харькове в Журавлевском гидропарке утонул 8-летний мальчик. Его тело нашли водолазы ГСЧС. С начала года на водоемах Украины погибло 40 детей.
8-летний мальчик утонул в гидропарке Харькова. С начала года на воде погибло уже 40 детей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
В Харькове утонул 8-летний мальчик: трагедия произошла накануне в Журавлевском гидропарке
Ребенок, как указано, пропал во время купания. На поиски сразу отправились водолазы ГСЧС. "Тело мальчика нашли сегодня утром и подняли на поверхность", - говорится в сообщении.
Статистика смертей на воде - неутешительна, подчеркнули в ГСЧС.
"За минувшие сутки в Украине погибли 8 человек, среди них - один ребенок, который утонул в местном пруду в городе Обухов Киевской области. Фатальные случаи зафиксированы также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях", - отметили в ГСЧС.
В Полтавской области, как указано, удалось спасти одного человека
"С начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей", - сообщили в ГСЧС.
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