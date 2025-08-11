Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа

Эта неделя будет насыщенной и контрастной — она объединит периоды замедления с волнами большой удачи, а также глубокие, редкие процессы, влияющие на весь мир. Что нас ждет в период с 11 по 17 августа — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Меркурий разворачивается в прямое движение

Как указала Базиленко, неделя начнется с важного момента — Меркурий завершает свое ретроградное движение.

"11 августа он будет в стационарном положении, что может принести ощущение определенной остановки, рассеянности или даже лени, особенно в первой половине дня, когда Луна будет находиться "без курса". Это время для отдыха или очень осторожной работы.

После этого Меркурий будет постепенно набирать скорость, и уже со второй половины недели мы почувствуем облегчение в делах, коммуникациях, поездках и деловых переговорах", - отметила астролог.

Продолжается главный аспект года — соединение Сатурна и Нептуна

Продолжается действие одного из самых редких и мощных астрологических соединений — Сатурн в соединении с Нептуном в знаке Овна. Этот аспект влияет на весь мир, изменяя природные, социальные и психологические процессы.

Сатурн связан с землей, недрами, почвой и землетрясениями.

Нептун — с водой, океанами, влажностью, ядами и инфекциями.

Их союз создает период, когда мы видим нарушение природного баланса между землей и водой: частые наводнения, повышенную сейсмическую активность, опасные изменения в экологии.

Но сейчас особое внимание стоит обратить на другую сторону этого аспекта:

Нептун в сочетании с Сатурном может быть связан с темой эпидемий.

Это может быть как появление новых вирусов или бактериальных инфекций, так и искусственно созданные болезни или отравления, особенно через воду.

Поэтому в это время, как указала астролог, важно следить за качеством воды, питанием и собственным иммунитетом.

В то же время Нептун имеет и светлую сторону — он связан с фармацевтикой и медициной. Именно сейчас могут появляться новые методы лечения и уникальные лекарства от тяжелых заболеваний.

Венера и Юпитер в Раке — дни счастья и гармонии

12 и 13 августа нас ждет одно из самых красивых сочетаний года — соединение Венеры (планеты любви и гармонии) и Юпитера (планеты большого счастья и возможностей) в знаке Рака.

Это время, когда усиливаются семейные и родовые ценности, любовь и забота, гармония в отношениях. Идеальный период для предложений руки и сердца, свадеб, создания семьи - рассказала астролог.

В финансах эти дни благоприятны для крупных сделок, инвестиций, покупки недвижимости, начала строительства.

Это прекрасный момент для семейных праздников, теплых встреч и даже проведения духовных или символических ритуалов на любовь и благополучие.

Много гармоничных аспектов

На этой неделе на небе сформируется немало благоприятных связей между планетами, что откроет простор для улаживания конфликтов, восстановления отношений и решения даже сложных вопросов.

Вывод недели

"Эту неделю можно назвать балансом вызовов и благословений.

С одной стороны — продолжается действие сложного и редкого аспекта Сатурна с Нептуном, что требует внимания к безопасности, здоровью и психологическому состоянию.

С другой — гармоничные сочетания планет и соединение Венеры с Юпитером дарят нам светлые, теплые и щедрые моменты, которые могут изменить жизнь к лучшему.

Берегите себя, своих близких и не упустите шанс сделать это время точкой начала чего-то доброго и важного", - призвала Базиленко.

Овен

Энергия недели открывает простор для обучения, путешествий и новых идей. Возможны приглашения на мероприятия или знакомства с людьми из других городов или стран.

Совет: Выходи за пределы привычного — там начнется что-то интересное.

Телец

Неделя подсвечивает карьеру и статус. Могут появиться новые цели или предложения, требующие решимости.

Совет: Помни, что твой авторитет растет не от слов, а от поступков.

Близнецы

На первый план выходят друзья и коллективные дела. Совместные проекты могут дать не только результат, но и радость от взаимодействия.

Совет: Открытость к другим сейчас — ключ к будущим успехам.

Рак

Неделя для тишины и переосмысления. Хорошо завершать то, что отжило, и готовить почву для нового старта. Возможны знаки от жизни во снах или интуитивных ощущениях.

Совет: Прислушайся к внутреннему голосу — он сейчас громче внешнего шума.

Лев

Ты в центре событий, и мир будто крутится вокруг тебя. Есть шанс проявить себя, начать новое дело или смело заявить о своих целях.

Совет: Помни о балансе — яркость должна сочетаться с мудростью.

Девы

Энергия недели способствует финансовым вопросам и уверенности в собственных возможностях. Возможны новые источники дохода или выгодные покупки для дома.

Совет: Используй это время для укрепления стабильности — как материальной, так и внутренней.

Весы

Неделя насыщена общением, новостями и поездками. Возобновятся контакты, которые были на паузе, и можно получить ценную информацию.

Совет: Слушай внимательно — важные подсказки могут быть в обычных разговорах.

Скорпион

Время фокуса на домашних и семейных делах. Возможны изменения в быту, ремонты, переезды или семейные встречи. Это период, когда стоит укреплять собственный тыл.

Совет: Стабильность дома сейчас — залог спокойствия во всем остальном.

Стрелец

Солнце подсвечивает сферу творчества, любви и детей. Это время для вдохновения, романтики, открытия себя в новом хобби или проекте. Возможны приятные сюрпризы от близких.

Совет: Позволь себе играть и творить, даже если мир вокруг серьезен.

Козерог

Неделя активна в работе и заботе о здоровье. Хорошо начать новые привычки или завершить накопленные дела.

Совет: Позаботься о теле и пространстве вокруг — это повлияет и на настроение, и на успех.

Водолей

Партнерские отношения выходят на первый план. Возможны как приятные сближения, так и решение старых недоразумений.

Совет: Не бойся честных разговоров — они принесут облегчение и новый уровень взаимности.

Рыбы

Неделя связана с финансами, общими ресурсами и эмоциональной глубиной отношений. Это время, когда можно решить сложные вопросы или найти поддержку у важных людей.

Совет: Смотри на суть — откровенность сейчас ценнее формальностей.