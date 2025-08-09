Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа

Период с 6 августа по 21 сентября, когда Марс будет находиться в знаке Весов, создает уникальные астрологические условия для установления перемирия. 15 августа, когда планируется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске, является прекрасной датой с точки зрения астрологии. Об этом в комментарии УНН рассказал астролог Влад Росс.

Сейчас будет прекрасное расположение, именно 15 августа. Марс в зодиакальном знаке Весов. Меркурий - это планета войны… Меркурий - переговоры в знаке Льва, и между ними будет прекраснейший точный секстиль. То есть возможность очень быстро что-то решить, договориться. Причем очень интересная ситуация, что Марс вошел в знак мира и мирных переговоров, в знак Весов как раз 6 августа, когда практически начало "пахнуть" перемирием, и останется до солнечного затмения 21 сентября - сказал Росс.

Он добавил, что именно 15 августа Марс снова входит в воинственный знак Скорпиона, поэтому лаг до 21 сентября, чтобы завершить эту войну или установить перемирие.

Поэтому ближайшие месяцы, начиная с 6 августа по 21 сентября, есть все шансы все-таки выйти на трек перемирия. Поэтому, да, прекрасный день, особенно с точки зрения звезд. Блестящее расположение звезд. Можно решить все очень быстро - добавил Росс.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа.

Диктатор рф владимир путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске заявил, что "мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира", а "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины", "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", в то же время указав, что "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир".

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф "неправильно понял" российского диктатора владимира путина.