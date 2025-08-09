$41.460.00
Эксклюзив
14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 16506 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 36700 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 184967 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 105407 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 256823 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 243639 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 102742 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145817 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78046 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа

Киев • УНН

 5136 просмотра

Астролог Влад Росс заявил, что период с 6 августа по 21 сентября является благоприятным для перемирия из-за расположения Марса в знаке Весов. Встреча Трампа и путина 15 августа на Аляске считается идеальной датой для договоренностей.

Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа

Период с 6 августа по 21 сентября, когда Марс будет находиться в знаке Весов, создает уникальные астрологические условия для установления перемирия. 15 августа, когда планируется встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске, является прекрасной датой с точки зрения астрологии. Об этом в комментарии УНН рассказал астролог Влад Росс. 

Сейчас будет прекрасное расположение, именно 15 августа. Марс в зодиакальном знаке Весов. Меркурий - это планета войны… Меркурий - переговоры в знаке Льва, и между ними будет прекраснейший точный секстиль. То есть возможность очень быстро что-то решить, договориться. Причем очень интересная ситуация, что Марс вошел в знак мира и мирных переговоров, в знак Весов как раз 6 августа, когда практически начало "пахнуть" перемирием, и останется до солнечного затмения 21 сентября 

- сказал Росс. 

Он добавил, что именно 15 августа Марс снова входит в воинственный знак Скорпиона, поэтому лаг до 21 сентября, чтобы завершить эту войну или установить перемирие. 

Поэтому ближайшие месяцы, начиная с 6 августа по 21 сентября, есть все шансы все-таки выйти на трек перемирия. Поэтому, да, прекрасный день, особенно с точки зрения звезд. Блестящее расположение звезд. Можно решить все очень быстро 

- добавил Росс. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа.

Диктатор рф владимир путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске заявил, что "мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира", а "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины", "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", в то же время указав, что "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир".

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф "неправильно понял" российского диктатора владимира путина.

Павел Башинский

