Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа

Період з 6 серпня до 21 вересня, коли Марс перебуватиме у знаку Терезів, створює унікальні астрологічні умови для встановлення перемир’я. 15 серпня, коли планується зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці, є чудовою датою з точки зору астрології. Про це в коментарі УНН розповів астролог Влад Росс.

Зараз буде прекрасне розташування, саме 15 серпня. Марс у зодіакальному знаку Терезів. Меркурій - це планета війни… Меркурій - переговори у знаку Лева, і між ними буде найпрекрасніший точний секстиль. Тобто можливість дуже швидко щось вирішити, домовитися. Причому дуже цікава ситуація, що Марс увійшов у знак миру і мирних переговорів, у знак Терезів якраз 6 серпня, коли практично почало "пахнути" перемир'ям, і залишиться до сонячного затемнення 21 вересня