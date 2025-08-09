Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Київ • УНН
Астролог Влад Росс заявив, що період з 6 серпня до 21 вересня є сприятливим для перемир'я через розташування Марса у знаку Терезів. Зустріч Трампа та путіна 15 серпня на Алясці вважається ідеальною датою для домовленостей.
Період з 6 серпня до 21 вересня, коли Марс перебуватиме у знаку Терезів, створює унікальні астрологічні умови для встановлення перемир’я. 15 серпня, коли планується зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці, є чудовою датою з точки зору астрології. Про це в коментарі УНН розповів астролог Влад Росс.
Зараз буде прекрасне розташування, саме 15 серпня. Марс у зодіакальному знаку Терезів. Меркурій - це планета війни… Меркурій - переговори у знаку Лева, і між ними буде найпрекрасніший точний секстиль. Тобто можливість дуже швидко щось вирішити, домовитися. Причому дуже цікава ситуація, що Марс увійшов у знак миру і мирних переговорів, у знак Терезів якраз 6 серпня, коли практично почало "пахнути" перемир'ям, і залишиться до сонячного затемнення 21 вересня
Він додав, що саме 15 серпня Марс знову входить у войовничий знак Скорпіона, тому лаг до 21 вересня, щоб завершити цю війну або встановити перемир'я.
Тому найближчі місяці, починаючи з 6 серпня по 21 вересня, є всі шанси все-таки вийти на трек перемир'я. Тому, так, прекрасний день, особливо з точки зору зірок. Блискуче розташування зірок. Можна вирішити все дуже швидко
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Диктатор рф володимир путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці заявив, що "ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру", а "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України", "дарувати свою землю окупанту українці не будуть", водночас вказавши, що "Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир".
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф "неправильно зрозумів" російського диктатора володимира путіна.