Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
Киев • УНН
Представлена подборка из пяти новых сериалов ужасов, вышедших в 2023-2024 годах. Среди них: «Мэйфейрские ведьмы», «Подкидыш», «Агентство «Локвуд и Ко»», «Истерия» и «Мертвые мальчики-детективы».
Психологические испытания, ведьмы, призраки-детективы и злые духи - все это для ценителей жанра "хоррор". УНН предлагает подборку качественных сериалов, которые умеют напугать.
Ведьмы Мэйфейр (Anne Rice's Mayfair Witches) 2023
Семья ведьм Мэйфейр переживает кардинальные изменения после появления таинственного сверхъестественного существа по имени Лешер. Из-за войны главные героини оказываются под пристальным вниманием — их жизни и поступки привлекают всеобщий интерес. Сообщество "Таламаска" берется за расследование событий вокруг Мэйферов. Намерение и истинная цель этой группы пока остаются непонятными.
• Жанр: Ужасы, фантастика;
• Страна: США;
• Режиссер: Хайфа Аль-Мансур, Майкл Аппендаль, Аксель Кэролин;
• Актеры: Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин.
Подменыш (The Changeling) 2023
События разворачиваются в Нью-Йорке, где молодая пара, недавно ставшая счастливыми родителями, внезапно сталкивается с новым испытанием. После поездки в Бразилию у жены главного героя начинают проявляться симптомы психического расстройства. Казалось, ей можно помочь, но неожиданно женщина бесследно исчезает. Мужчина отправляется на поиски, пытаясь выяснить правду о ее исчезновении и понять, как эта тайна связана с его собственным прошлым.
• Жанр: Детективы, драма, ужасы;
• Страна: США;
• Режиссеры: Джонатан ван Туллекен, Дана Гонзалес, Мелина Мацоукас;
• Актеры: Лейкит Стэнфилд, Кларк Бако, Адина Портер, Виктор Лавель, Елена Герст, Тека Перейра.
Агентство "Локвуд и Ко" (Lockwood & Co.) 2023
Трое подростков: основатель команды охотников на сверхъестественное Энтони Локвуд и его надежные напарники Люси Карлайл и Джордж Карим. Вместе они берутся за расследование загадочных и мистических дел, что неизбежно сводят их с потусторонними силами. Шаг за шагом команда раскрывает тайны прошлого, пытаясь изгнать злых духов туда, куда им и место - в мир мертвых.
• Жанр: Драма, приключения, ужасы;
• Страна: Великобритания;
• Режиссер: Уильям МакГрегор, Кэтрин Морсгед, Джо Корниш;
• Актеры: Руби Стокс, Морво Кристи, Люк Тредевей, Али Хаджи-Хешмати, Кэмерон Чепмен, Пэдди Холланд.
Истерия (Hysteria) 2024
События сериала разворачиваются на фоне "сатанинской паники" 80-х годов. Исчезновение популярного университетского спортсмена порождает слухи об оккультных ритуалах и сатанинском влиянии, которое охватывает весь город. Дилан Кэмпбелл, Джорди и Спад, трое аутсайдеров из мрачной хеви-метал-группы Dethkrunch решают воспользоваться ажиотажем, переименовав коллектив в сатанинскую метал-группу. Но их шутка быстро оборачивается опасностью, ведь парни становятся мишенью для местных охотников на ведьм.
• Жанр: Ужасы, триллеры;
• Страна: США;
• Режиссер: Венди Стэнцлер, Джордан Вогт-Робертс, Джон Фрэнсис Дейли;
• Актеры: Джули Бовен, Джессика Треска, Эмджей Энтони, Кьяра Аурелия, Кези Кертис, Никки Хан, Анна Кэмп.
Мертвые мальчики-детективы (Dead Boy Detectives) 2024
Сериал рассказывает историю двух подростков - Эдвина Пейна и Чарльза Роуленда, которые погибли, но отказались отправляться в потусторонний мир. Вместо этого они решают остаться на Земле, имея собственное видение своей дальнейшей "посмертной" судьбы. Такой выбор нарушает естественный ход событий, ведь сама судьба не прочь забрать их туда, куда направляются все после смерти. Теперь парни обладают сверхъестественными способностями и могут заниматься тем, о чем мечтали при жизни - проводить расследования, используя свои новые возможности.
• Жанр: Детективы, ужасы, комедии, приключения;
• Страна: США;
• Режиссер: Глен Винтер, Пит Шатмон;
• Актеры: Джордж Рекстрю, Джейден Реври, Кассиус Нельсон, Бриана Куоко, Рут Коннелл, Юю Китамура