Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные

$41.460.00
48.280.00
ukenru
13:49 • 2760 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 30256 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 171715 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 99794 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 247735 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 236305 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 102172 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145431 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77935 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55951 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.4м/с
39%
754мм
Популярные новости
Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований9 августа, 04:10 • 17639 просмотра
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 33357 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video08:59 • 10434 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild09:42 • 22136 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW09:59 • 32548 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 247747 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 151036 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 236312 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 233561 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 166346 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 2740 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 233527 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 201800 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 212955 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 215539 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные

Киев • УНН

 • 2788 просмотра

Представлена подборка из пяти новых сериалов ужасов, вышедших в 2023-2024 годах. Среди них: «Мэйфейрские ведьмы», «Подкидыш», «Агентство «Локвуд и Ко»», «Истерия» и «Мертвые мальчики-детективы».

Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные

Психологические испытания, ведьмы, призраки-детективы и злые духи - все это для ценителей жанра "хоррор". УНН предлагает подборку качественных сериалов, которые умеют напугать.

Ведьмы Мэйфейр (Anne Rice's Mayfair Witches) 2023

Семья ведьм Мэйфейр переживает кардинальные изменения после появления таинственного сверхъестественного существа по имени Лешер. Из-за войны главные героини оказываются под пристальным вниманием — их жизни и поступки привлекают всеобщий интерес. Сообщество "Таламаска" берется за расследование событий вокруг Мэйферов. Намерение и истинная цель этой группы пока остаются непонятными.

• Жанр: Ужасы, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Хайфа Аль-Мансур, Майкл Аппендаль, Аксель Кэролин;

• Актеры: Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин.

Подменыш (The Changeling) 2023

События разворачиваются в Нью-Йорке, где молодая пара, недавно ставшая счастливыми родителями, внезапно сталкивается с новым испытанием. После поездки в Бразилию у жены главного героя начинают проявляться симптомы психического расстройства. Казалось, ей можно помочь, но неожиданно женщина бесследно исчезает. Мужчина отправляется на поиски, пытаясь выяснить правду о ее исчезновении и понять, как эта тайна связана с его собственным прошлым.

• Жанр: Детективы, драма, ужасы;

• Страна: США;

• Режиссеры: Джонатан ван Туллекен, Дана Гонзалес, Мелина Мацоукас;

• Актеры: Лейкит Стэнфилд, Кларк Бако, Адина Портер, Виктор Лавель, Елена Герст, Тека Перейра.

Агентство "Локвуд и Ко" (Lockwood & Co.) 2023

Трое подростков: основатель команды охотников на сверхъестественное Энтони Локвуд и его надежные напарники Люси Карлайл и Джордж Карим. Вместе они берутся за расследование загадочных и мистических дел, что неизбежно сводят их с потусторонними силами. Шаг за шагом команда раскрывает тайны прошлого, пытаясь изгнать злых духов туда, куда им и место - в мир мертвых.

• Жанр: Драма, приключения, ужасы;

• Страна: Великобритания;

• Режиссер: Уильям МакГрегор, Кэтрин Морсгед, Джо Корниш;

• Актеры: Руби Стокс, Морво Кристи, Люк Тредевей, Али Хаджи-Хешмати, Кэмерон Чепмен, Пэдди Холланд.

Истерия (Hysteria) 2024

События сериала разворачиваются на фоне "сатанинской паники" 80-х годов. Исчезновение популярного университетского спортсмена порождает слухи об оккультных ритуалах и сатанинском влиянии, которое охватывает весь город. Дилан Кэмпбелл, Джорди и Спад, трое аутсайдеров из мрачной хеви-метал-группы Dethkrunch решают воспользоваться ажиотажем, переименовав коллектив в сатанинскую метал-группу. Но их шутка быстро оборачивается опасностью, ведь парни становятся мишенью для местных охотников на ведьм.

• Жанр: Ужасы, триллеры;

• Страна: США;

• Режиссер: Венди Стэнцлер, Джордан Вогт-Робертс, Джон Фрэнсис Дейли;

• Актеры: Джули Бовен, Джессика Треска, Эмджей Энтони, Кьяра Аурелия, Кези Кертис, Никки Хан, Анна Кэмп.

Мертвые мальчики-детективы (Dead Boy Detectives) 2024

Сериал рассказывает историю двух подростков - Эдвина Пейна и Чарльза Роуленда, которые погибли, но отказались отправляться в потусторонний мир. Вместо этого они решают остаться на Земле, имея собственное видение своей дальнейшей "посмертной" судьбы. Такой выбор нарушает естественный ход событий, ведь сама судьба не прочь забрать их туда, куда направляются все после смерти. Теперь парни обладают сверхъестественными способностями и могут заниматься тем, о чем мечтали при жизни - проводить расследования, используя свои новые возможности.

• Жанр: Детективы, ужасы, комедии, приключения;

• Страна: США;

• Режиссер: Глен Винтер, Пит Шатмон;

• Актеры: Джордж Рекстрю, Джейден Реври, Кассиус Нельсон, Бриана Куоко, Рут Коннелл, Юю Китамура

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
Бразилия
Нью-Йорк
Великобритания
Соединённые Штаты