П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними

Психологічні випробування, відьми, привиди-детективи та злі духи - все це для поціновувачів жанру "хорор". УНН пропонує добірку якісних серіалів які вміють налякати.

Відьми Майфейр (Anne Rice's Mayfair Witches) 2023

Родина відьом Майфейр переживає кардинальні зміни після появи таємничої надприродної істоти на ім'я Лешер. Через війну головні героїні опиняються під пильною увагою — їхні життя та вчинки привертають загальний інтерес. Спільнота "Таламаска" береться за розслідування подій навколо Мейферів. Намір і справжня мета цієї групи поки що залишаються незрозумілими.

• Жанр: Жахи, фантастика;

• Країна: США;

• Режисер: Хайфа Аль-Мансор, Майкл Аппендаль, Аксель Керолін;

• Актори: Александра Даддаріо, Джек Г'юстон, Гаррі Хемлін.

Підкидьок (The Changeling) 2023

Події розгортаються в Нью-Йорку, де молода пара, нещодавно ставши щасливими батьками, раптово стикається з новим випробуванням. Після поїздки до Бразилії у дружини головного героя починають проявлятися симптоми психічного розладу. Здавалося, їй можна допомогти, але несподівано жінка безслідно зникає. Чоловік вирушає на пошуки, намагаючись з’ясувати правду про її зникнення та зрозуміти, як ця таємниця пов’язана з його власним минулим.

• Жанр: Детективи, драма, жахи;

• Країна: США;

• Режисери: Джонатан ван Тюллекен, Дана Ґонзалес, Меліна Мацоукас;

• Актори: Лейкіт Стенфілд, Кларк Бако, Адіна Портер, Віктор Лавель, Елена Герст, Тека Перейра.

Агенція "Локвуд і Ко" (Lockwood & Co.) 2023

Троє підлітків: засновник команди мисливців на надприродне Ентоні Локвуд та його надійні напарники Люсі Карлайл і Джордж Карім. Разом вони беруться за розслідування загадкових і містичних справ, що неминуче зводять їх із потойбічними силами. Крок за кроком команда розкриває таємниці минулого, намагаючись вигнати злих духів туди, куди їм і місце - у світ мертвих.

• Жанр: Драма, пригоди, жахи;

• Країна: Велика Британія;

• Режисер: Вільям МакҐреґор, Кетрін Морсгед, Джо Корніш;

• Актори: Рубі Стокс, Морво Крісті, Люк Тредевей, Алі Хаджі-Хешматі, Кемерон Чепмен, Педді Голланд.

Істерія (Hysteria) 2024

Події серіалу розгортаються на тлі "сатанинської паніки" 80-х років. Зникнення популярного університетського спортсмена породжує чутки про окультні ритуали та сатанинський вплив, який охоплює все місто. Ділан Кемпбелл, Джорді та Спад, троє аутсайдерів із похмурого хеві-метал-гурту Dethkrunch вирішують скористатися ажіотажем, перейменувавши колектив на сатанинський метал-гурт. Та їхній жарт швидко обертається небезпекою, адже хлопці стають мішенню для місцевих мисливців на відьом.

• Жанр: Жахи, трилери;

• Країна: США;

• Режисер: Венді Стенцлер, Джордан Воґт-Робертс, Джон Френсіс Дейлі;

• Актори: Джулі Бовен, Джессіка Треска, Емджей Ентоні, К’яра Аурелія, Кезі Кертіс, Ніккі Хан, Анна Кемп.

Мертві хлопці-детективи (Dead Boy Detectives) 2024

Серіал розповідає історію двох підлітків - Едвіна Пейна та Чарльза Роуленда, які загинули, але відмовилися вирушати у потойбічний світ. Замість цього вони вирішують залишитися на Землі, маючи власне бачення своєї подальшої "післясмертної" долі. Такий вибір порушує природний хід подій, адже сама доля не проти забрати їх туди, куди прямують усі після смерті. Тепер хлопці володіють надприродними здібностями й можуть займатися тим, про що мріяли за життя проводити розслідування, використовуючи свої нові можливості.

• Жанр: Детективи, жахи, комедії, пригоди;

• Країна: США;

• Режисер: Глен Вінтер, Піт Шатмон;

• Актори: Джордж Рекстрю, Джейден Реврі, Кассіус Нельсон, Бріяна Куоко, Рут Коннелл, Юю Кітамура