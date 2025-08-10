Як убезпечити себе під час автоподорожі у відпустку: українцям озвучили поради
Патрульна поліція Києва надала поради для безпечної поїздки у відпустку на власному авто. Рекомендації включають перевірку технічного стану авто, відпочинок перед поїздкою та дотримання правил дорожнього руху.
Поліцейські озвучили поради як убезпечити себе людям, які збираються у відпустку власним авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Деталі
Для безпечної поїздки варто дотримуватися наступних порад:
- перед поїздкою слід перевірити технічний стан автомобіля;
- варто подбати, щоб в авто була аптечка та знак аварійної зупинки;
- слід добре відпочити перед поїздкою, щоб уникнути втоми
за кермом, робити регулярні зупинки, щоб розім’ятися і відпочити;
- обрати найбільш безпечний та зручний маршрут поїздки;
- слід дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму та слідкувати за дорожньою обстановкою;
- водію і пасажирам варто користуватися ременями
безпеки Не варто відволікатися та не користуватися мобільним телефоном за кермом;
- не слід забувати про своїх домашніх улюбленців, якщо ви плануєте відпочинок з ними: слід подбати, щоб у них були вода та їжа.
