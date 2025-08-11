Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України
Київ • УНН
Азербайджанська Республіка надає гуманітарну допомогу Україні, виділяючи кошти на закупівлю та відправлення електричного обладнання. Це рішення прийнято згідно з розпорядженням Президента Азербайджану, спираючись на принципи гуманізму та розвиток дружніх відносин між країнами.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв своїм розпорядженням виділив 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні, про що повідомляється на сайті президента країни 11 серпня, пише УНН.
Деталі
"Спираючись на принципи гуманізму, Азербайджанська Республіка на двосторонній та багатосторонній основі надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу", - ідеться у розпорядженні.
Зазначається, що "у зв'язку зі ситуацією, що виникла в останні роки в Україні", Азербайджан декілька разів відправляв гуманітарну допомогу українському народу.
"Відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на ґрунті дружби та партнерства, на основі відповідних двосторонніх документів", - ідеться у документі.
Таким чином, як вказано, Алієв ухвалив "для закупівлі та відправлення виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні на підставі передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США".
