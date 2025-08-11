Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України

$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 29561 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
06:00 • 54924 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15 • 59487 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 50239 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 103363 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 183579 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 126313 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 292252 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 163361 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 374649 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 31434 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 29472 перегляди
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці11 серпня, 01:59 • 13314 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 33751 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 48033 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
07:41 • 29600 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
Ексклюзив
06:00 • 54989 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 59543 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 374677 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 249636 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Кубраков Олександр Миколайович
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Маріуполь
Європа
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 73700 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 183577 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 340525 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 244065 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 252639 перегляди
Ґардіан
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times
Brent

Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України

Київ • УНН

 • 4704 перегляди

Азербайджанська Республіка надає гуманітарну допомогу Україні, виділяючи кошти на закупівлю та відправлення електричного обладнання. Це рішення прийнято згідно з розпорядженням Президента Азербайджану, спираючись на принципи гуманізму та розвиток дружніх відносин між країнами.

Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв своїм розпорядженням виділив 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні, про що повідомляється на сайті президента країни 11 серпня, пише УНН.

Деталі

"Спираючись на принципи гуманізму, Азербайджанська Республіка на двосторонній та багатосторонній основі надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу", - ідеться у розпорядженні.

Зазначається, що "у зв'язку зі ситуацією, що виникла в останні роки в Україні", Азербайджан декілька разів відправляв гуманітарну допомогу українському народу.

"Відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на ґрунті дружби та партнерства, на основі відповідних двосторонніх документів", - ідеться у документі.

Таким чином, як вказано, Алієв ухвалив "для закупівлі та відправлення виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні на підставі передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США".

Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ10.08.25, 23:37 • 12076 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Баку
Ільхам Алієв
Азербайджан
Україна