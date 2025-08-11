$41.390.07
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь Украине, выделяя средства на закупку и отправку электрического оборудования. Это решение принято согласно распоряжению Президента Азербайджана, опираясь на принципы гуманизма и развитие дружественных отношений между странами.

Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением выделил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, о чем сообщается на сайте президента страны 11 августа, пишет УНН.

Детали

"Опираясь на принципы гуманизма, Азербайджанская Республика на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что "в связи со сложившейся в последние годы ситуацией в Украине", Азербайджан несколько раз отправлял гуманитарную помощь украинскому народу.

"Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов", - говорится в документе.

Таким образом, как указано, Алиев постановил "для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине на основании предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2 (два) миллиона долларов США".

Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине из-за атак РФ - СМИ10.08.2025, 23:37 • 12039 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Баку
Ильхам Алиев
Азербайджан
Украина