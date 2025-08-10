$41.460.00
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 66864 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 143917 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 110004 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 282069 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 158776 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 343104 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 311677 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107360 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150005 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине из-за атак РФ - СМИ

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Баку рассматривает снятие эмбарго на поставки оружия Украине, если Россия продолжит агрессивную политику. Это связано с ударами РФ по нефтегазовой инфраструктуре Украины, через которую проходят азербайджанские энергоносители.

Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине из-за атак РФ - СМИ

Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале. Об этом со ссылкой на собственные "достоверные источники" сообщает caliber.az, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским, во время которого обсуждался и вопрос нанесения российской армией ударов по газовой инфраструктуре Украины, через которую проходит азербайджанский газ.

Руководители стран выразили возмущение действиями российских вооруженных сил

- пишет СМИ.

Авторы также отмечают, что российские вооруженные силы начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины.

"Эта ситуация вынуждает Баку принимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к еще большему углублению кризиса в двусторонних отношениях", - говорится в статье.

В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти

Контекст

В ночь на 6 августа Россия атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области. Этот объект обеспечивает поставки газа из LNG-терминалов Греции в украинские газохранилища и задействован в маршруте поставок LNG из США и газа из Азербайджана.

В ночь на 8 августа российские войска атаковали нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области Украины. Россия направила пять ударных дронов "Шахед" на нефтебазу SOCAR, вызвав пожар и повредив дизельный трубопровод. Четверо сотрудников компании получили тяжелые ранения.

Ранее была атакована газораспределительная станция вблизи Орловки, ключевой элемент Трансбалканского газопровода, по которому 28 июня в Украину начал поступать азербайджанский газ.

Напомним

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсудил усилия цивилизованных стран на пути достижения мира в Украине.

Россия заявляет о своей ключевой роли в армяно-азербайджанском урегулировании

Вадим Хлюдзинский

