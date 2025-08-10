Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине из-за атак РФ - СМИ
Киев • УНН
Баку рассматривает снятие эмбарго на поставки оружия Украине, если Россия продолжит агрессивную политику. Это связано с ударами РФ по нефтегазовой инфраструктуре Украины, через которую проходят азербайджанские энергоносители.
Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале. Об этом со ссылкой на собственные "достоверные источники" сообщает caliber.az, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским, во время которого обсуждался и вопрос нанесения российской армией ударов по газовой инфраструктуре Украины, через которую проходит азербайджанский газ.
Руководители стран выразили возмущение действиями российских вооруженных сил
Авторы также отмечают, что российские вооруженные силы начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины.
"Эта ситуация вынуждает Баку принимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к еще большему углублению кризиса в двусторонних отношениях", - говорится в статье.
Контекст
В ночь на 6 августа Россия атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области. Этот объект обеспечивает поставки газа из LNG-терминалов Греции в украинские газохранилища и задействован в маршруте поставок LNG из США и газа из Азербайджана.
В ночь на 8 августа российские войска атаковали нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области Украины. Россия направила пять ударных дронов "Шахед" на нефтебазу SOCAR, вызвав пожар и повредив дизельный трубопровод. Четверо сотрудников компании получили тяжелые ранения.
Ранее была атакована газораспределительная станция вблизи Орловки, ключевой элемент Трансбалканского газопровода, по которому 28 июня в Украину начал поступать азербайджанский газ.
Напомним
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсудил усилия цивилизованных стран на пути достижения мира в Украине.
