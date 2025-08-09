$41.460.15
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Румыния подозревает россию в загрязнении 200 тысяч тонн азербайджанской нефти органическими хлоридами. Это могло быть диверсией на нефтепроводе, что привело к объявлению чрезвычайного положения в энергетике.

В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти

Румыния подозревает, что россия причастна к порче крупной партии нефти, поставляемой Азербайджаном. Россияне могли совершить диверсию на нефтепроводе. Об этом сообщает G4Media, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что россия в рамках своей гибридной войны могла загрязнить крупную партию нефти в почти 200 тысяч тонн, поступившую из Азербайджана на нефтеперерабатывающий завод румынской компании OMV Petrom.

В нефти, по данным источников портала, обнаружили органические хлориды, которые не могли попасть туда иначе, чем извне. Концентрация хлора оказалась настолько высокой, что румынский НПЗ был бы серьезно поврежден, если бы начал перерабатывать загрязненную нефть.

Загрязнение нефти могло быть осуществлено с помощью относительно простой операции саботажа со стороны России на участке нефтепровода протяженностью более 1700 км

- сказано в сообщении.

Компания сразу обратилась в министерство энергетики Румынии. С учетом того, что НПЗ не получил 184 тысячи тонн нефти, министерство объявило чрезвычайное положение в энергетике.

Напомним

Россия атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области. Этот объект обеспечивает поставки газа из LNG-терминалов Греции в украинские газохранилища и задействован в маршруте поставок LNG из США и газа из Азербайджана.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Азербайджан
Румыния