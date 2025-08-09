В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти

Румыния подозревает, что россия причастна к порче крупной партии нефти, поставляемой Азербайджаном. Россияне могли совершить диверсию на нефтепроводе. Об этом сообщает G4Media, пишет УНН.

Отмечается, что россия в рамках своей гибридной войны могла загрязнить крупную партию нефти в почти 200 тысяч тонн, поступившую из Азербайджана на нефтеперерабатывающий завод румынской компании OMV Petrom.

В нефти, по данным источников портала, обнаружили органические хлориды, которые не могли попасть туда иначе, чем извне. Концентрация хлора оказалась настолько высокой, что румынский НПЗ был бы серьезно поврежден, если бы начал перерабатывать загрязненную нефть.

Загрязнение нефти могло быть осуществлено с помощью относительно простой операции саботажа со стороны России на участке нефтепровода протяженностью более 1700 км