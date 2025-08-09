В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти
Київ • УНН
Румунія підозрює росію у забрудненні 200 тисяч тонн азербайджанської нафти органічними хлоридами. Це могло бути диверсією на нафтопроводі, що призвело до оголошення надзвичайного стану в енергетиці.
Румунія підозрює, що росія причетна до псування великої партії нафти, яку постачає Азербайджан. Росіяни могли здійснити диверсію на нафтопроводі. Про це повідомляє G4Media, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що росія у межах своєї гібридної війни могла забруднити велику партію нафти у майже 200 тисяч тонн, яка поступила з Азербайджану до нафтопереробного заводу румунської компанії OMV Petrom.
У нафті, за даними джерел порталу, виявили органічні хлориди, які не могли потрапити туди інакше, ніж ззовні. Концентрація хлору виявилася настільки високою, що румунський НПЗ був би серйозно пошкоджений, якби почав переробляти забруднену нафту.
Забруднення нафти могло бути здійснено за допомогою відносно простої операції саботажу з боку росії на ділянці нафтопроводу протяжністю понад 1700 км
Компанія відразу звернулася до міністерства енергетики Румунії. З урахуванням того, що НПЗ не отримав 184 тисячі тонн нафти, міністерство оголосило надзвичайний стан в енергетиці.
