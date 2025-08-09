$41.460.15
8 серпня, 15:03 • 25081 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 105708 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 107506 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 64470 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 123399 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 70024 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 51370 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37452 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 102801 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26247 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Румунія підозрює росію у забрудненні 200 тисяч тонн азербайджанської нафти органічними хлоридами. Це могло бути диверсією на нафтопроводі, що призвело до оголошення надзвичайного стану в енергетиці.

В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти

Румунія підозрює, що росія причетна до псування великої партії нафти, яку постачає Азербайджан. Росіяни могли здійснити диверсію на нафтопроводі. Про це повідомляє G4Media, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що росія у межах своєї гібридної війни могла забруднити велику партію нафти у майже 200 тисяч тонн, яка поступила з Азербайджану до нафтопереробного заводу румунської компанії OMV Petrom.

У нафті, за даними джерел порталу, виявили органічні хлориди, які не могли потрапити туди інакше, ніж ззовні. Концентрація хлору виявилася настільки високою, що румунський НПЗ був би серйозно пошкоджений, якби почав переробляти забруднену нафту.

Забруднення нафти могло бути здійснено за допомогою відносно простої операції саботажу з боку росії на ділянці нафтопроводу протяжністю понад 1700 км

- сказано у повідомленні.

Компанія відразу звернулася до міністерства енергетики Румунії. З урахуванням того, що НПЗ не отримав 184 тисячі тонн нафти, міністерство оголосило надзвичайний стан в енергетиці.

Нагадаємо

росія атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області. Цей об'єкт забезпечує поставки газу з LNG-терміналів Греції до українських газосховищ і задіяний у маршруті постачання LNG зі США та газу з Азербайджану.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Азербайджан
Румунія