Россия заявляет о своей ключевой роли в армяно-азербайджанском урегулировании
Киев • УНН
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нормализацию армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув «центральную роль России». Она также выразила надежду, что примирение будет «основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств».
Нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал "при непосредственном содействии и центральной роли России" принятием трехстороннего Заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, "встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны" заслуживает положительной оценки.
Надеемся, что этот шаг поможет продвижению мирной повестки дня. При этом до последнего времени Баку и Ереван утверждали, что предпочитают вести диалог непосредственно, без внешней помощи
Она добавила, что оптимальный вариант для "решения проблем Южного Кавказа" заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей – России, Ирана и Турции.
"Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - резюмировала Захарова.
Напомним
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили знаковое мирное соглашение между двумя государствами при посредничестве президента США Дональда Трампа. Соглашение призвано нормализовать отношения между государствами через взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также предусматривает укрепление экономического партнерства.
