Россия заявляет о своей ключевой роли в армяно-азербайджанском урегулировании

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 26486 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 86179 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 78508 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 253902 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 142043 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 314151 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 290435 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105682 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148294 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78616 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
71%
755мм
Популярные новости
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 43984 просмотра
Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавшихPhoto9 августа, 15:52 • 11782 просмотра
Украина и Европа отклонили предложение путина о прекращении огня и выдвинули свое - СМИ9 августа, 16:07 • 7308 просмотра
Пьяный иностранец на Range Rover устроил масштабное ДТП в Киеве, есть пострадавшаяPhoto17:15 • 13822 просмотра
путин предлагает ограниченное перемирие перед встречей с Трампом - The Economist17:27 • 25629 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 314149 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 197028 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 290434 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 295081 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 206271 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 44010 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 86174 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 295080 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 221133 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 230659 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Шахед-136
Пистолет

Россия заявляет о своей ключевой роли в армяно-азербайджанском урегулировании

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нормализацию армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув «центральную роль России». Она также выразила надежду, что примирение будет «основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств».

Россия заявляет о своей ключевой роли в армяно-азербайджанском урегулировании

Нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал "при непосредственном содействии и центральной роли России" принятием трехстороннего Заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, "встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны" заслуживает положительной оценки.

Надеемся, что этот шаг поможет продвижению мирной повестки дня. При этом до последнего времени Баку и Ереван утверждали, что предпочитают вести диалог непосредственно, без внешней помощи

- отметила спикер российского МИД.

Она добавила, что оптимальный вариант для "решения проблем Южного Кавказа" заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей – России, Ирана и Турции.

"Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - резюмировала Захарова.

Напомним

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили знаковое мирное соглашение между двумя государствами при посредничестве президента США Дональда Трампа. Соглашение призвано нормализовать отношения между государствами через взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также предусматривает укрепление экономического партнерства.

В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти09.08.25, 05:00 • 34524 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Вашингтон
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Турция
Иран