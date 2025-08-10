росія заявляє про свою ключову роль у вірмено-азербайджанському врегулюванні
Київ • УНН
Представниця мзс рф марія захарова прокоментувала нормалізацію вірмено-азербайджанських відносин, наголосивши на "центральній ролі росії". Вона також висловила сподівання, що примирення буде "ґрунтуватися на балансі інтересів та безумовній повазі пріоритетів сторін та сусідніх держав".
Нинішній етап вірмено-азербайджанської нормалізації стартував "за безпосереднього сприяння та центральної ролі росії" прийняттям тристоронньої Заяви на найвищому рівні від 9 листопада 2020 року про припинення вогню та всіх бойових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту. Про це йдеться у коментарі офіційної представниці мзс рф марії захарової, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, зустріч лідерів південнокавказьких республік у Вашингтоні за посередництва американської сторони" заслуговує на позитивну оцінку".
Сподіваємося, що цей крок допоможе просуванню мирного порядку денного. При цьому до останнього часу Баку та Єреван стверджували, що вважають за краще вести діалог безпосередньо, без зовнішньої допомоги
Вона додала, що оптимальний варіант для "вирішення проблем Південного Кавказу" полягає у пошуку та подальшій реалізації рішень, вироблених самими країнами регіону за підтримки їх безпосередніх сусідів – Росії, Ірану та Туреччини.
"Примирення двох країн має бути вписано в регіональний контекст і ґрунтуватися на балансі інтересів та безумовній повазі пріоритетів сторін та сусідніх держав", - резюмувала захарова.
Нагадаємо
Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уклали знакову мирну угоду між двома державами за посередництва президента США Дональда Трампа. Угода покликана нормалізувати відносини між державами через взаємне визнання суверенітету та територіальної цілісності, а також передбачає зміцнення економічного партнерства.
В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти09.08.25, 05:00 • 34528 переглядiв