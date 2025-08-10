Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ
Київ • УНН
Баку розглядає зняття ембарго на постачання зброї Україні, якщо росія продовжить агресивну політику. Це пов'язано з ударами рф по нафтогазовій інфраструктурі України, через яку проходять азербайджанські енергоносії.
Якщо росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі. Про це з посиланням на власні "достовірні джерела" повідомляє caliber.az, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що сьогодні відбулася телефонна розмова між президентами Азербайджану та України Ільхамом Алієвим та Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалося і питання завдання російською армією ударів по газовій інфраструктурі України, через яку проходить азербайджанський газ.
Керівники країн висловили обурення діями російських збройних сил
Автори також зазначають, що російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України.
"Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь. Все це неминуче призведе до ще більшого поглиблення кризи у двосторонніх відносинах", - йдеться у статті.
Контекст
В ніч на 6 серпня росія атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області. Цей об'єкт забезпечує поставки газу з LNG-терміналів Греції до українських газосховищ і задіяний у маршруті постачання LNG зі США та газу з Азербайджану.
У ніч на 8 серпня російські війська атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області України. росія направила п'ять ударних дронів "Шахед" на нафтобазу SOCAR, викликавши пожежу та пошкодивши дизельний трубопровід. Четверо співробітників компанії отримали тяжкі поранення.
Раніше була атакована газорозподільна станція поблизу Орлівки, ключовий елемент Трансбалканського газопроводу, яким 28 червня в Україну почав надходити азербайджанський газ.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський провів телефонну з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорив зусилля цивілізованих країн на шляху досягнення миру в України.
