10 серпня, 08:18 • 18474 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 66853 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 143905 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 109998 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 282064 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 158773 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 343103 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 311676 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107360 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150005 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Баку розглядає зняття ембарго на постачання зброї Україні, якщо росія продовжить агресивну політику. Це пов'язано з ударами рф по нафтогазовій інфраструктурі України, через яку проходять азербайджанські енергоносії.

Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ

Якщо росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі. Про це з посиланням на власні "достовірні джерела" повідомляє caliber.az, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що сьогодні відбулася телефонна розмова між президентами Азербайджану та України Ільхамом Алієвим та Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалося і питання завдання російською армією ударів по газовій інфраструктурі України, через яку проходить азербайджанський газ.

Керівники країн висловили обурення діями російських збройних сил

- пише ЗМІ.

Автори також зазначають, що російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України.

"Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь. Все це неминуче призведе до ще більшого поглиблення кризи у двосторонніх відносинах", - йдеться у статті.

В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти09.08.25, 05:00 • 34726 переглядiв

Контекст

В ніч на 6 серпня росія атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області. Цей об'єкт забезпечує поставки газу з LNG-терміналів Греції до українських газосховищ і задіяний у маршруті постачання LNG зі США та газу з Азербайджану.

У ніч на 8 серпня російські війська атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області України. росія направила п'ять ударних дронів "Шахед" на нафтобазу SOCAR, викликавши пожежу та пошкодивши дизельний трубопровід. Четверо співробітників компанії отримали тяжкі поранення.

Раніше була атакована газорозподільна станція поблизу Орлівки, ключовий елемент Трансбалканського газопроводу, яким 28 червня в Україну почав надходити азербайджанський газ.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський провів телефонну з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорив зусилля цивілізованих країн на шляху досягнення миру в України.

росія заявляє про свою ключову роль у вірмено-азербайджанському врегулюванні10.08.25, 00:57 • 13346 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Одеська область
Азербайджан
Україна