Трамп пожартував про Перл-Гарбор під час зустрічі із прем'єркою Японії

Президент США Дональд Трамп спробував пожартувати про Перл-Гарбор під час зустрічі із прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Трамп пожартував про Перл-Гарбор – атаку, здійснену Японською імперією на Тихоокеанський флот США на Гаваях під час Другої світової війни, в результаті якої загинуло понад 2400 американців.

Американський лідер зробив це зауваження після того, як його запитали, чому США не повідомили союзників у Європі та Азії перед завданням ударів по Ірану. Президент США сказав журналістам: "Ми хотіли сюрпризу. Хто краще знає про сюрпризи, ніж Японія?"

"Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор?" – сказав Трамп, повертаючись до Такаїчі.

Контекст

Напад на Перл-Гарбор або Гавайська морська операція — раптовий комбінований напад японської палубної авіації авіаносного об'єднання віцеадмірала Тюїті Наґумо та японських карликових підводних човнів, що були доставлені до місця нападу підводними човнами Японського імператорського флоту, на американські військово-морську та повітряну бази, розташовані в околицях Перл-Гарбора на острові Оаху, Гавайські острови.

Напад був здійснений рано-вранці 7 грудня 1941 року за місцевим часом і став початком війни на Тихому океані між Японією та США. Мета нападу на Перл-Гарбор — нейтралізація тихоокеанського флоту США для забезпечення свободи дій японської армії і флоту в Південно-Східній Азії.