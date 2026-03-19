Трамп пожартував про Перл-Гарбор під час зустрічі із прем'єркою Японії

$43.900.0550.520.11
ukenru
18:55 • 9696 перегляди
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Ексклюзив
19 березня, 16:26 • 21123 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 23405 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
19 березня, 14:52 • 21595 перегляди
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
19 березня, 14:08 • 20459 перегляди
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
19 березня, 12:16 • 20074 перегляди
НБУ утримується від зниження облікової ставки через інфляцію - зберіг 15%
19 березня, 11:44 • 17283 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів російського концерну "Алмаз-Антей" у Криму
Ексклюзив
19 березня, 11:36 • 16727 перегляди
Чи повернуться українці додому після завершення війни
Ексклюзив
19 березня, 10:35 • 16773 перегляди
НАЗК отримало звернення ІА УНН щодо необхідності проведення моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Суворова
18 березня, 17:22 • 30225 перегляди
Українці з 20 березня зможуть отримати кешбек на пальне
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0.8м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Guardian

Трамп пожартував про Перл-Гарбор під час зустрічі із прем'єркою Японії

Київ • УНН

 • 3386 перегляди

Президент США пожартував про напад на Перл-Гарбор під час розмови з Санае Такаїчі. Трамп запитав японську сторону про причини відсутності попередження.

Президент США Дональд Трамп спробував пожартувати про Перл-Гарбор під час зустрічі із прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Трамп пожартував про Перл-Гарбор – атаку, здійснену Японською імперією на Тихоокеанський флот США на Гаваях під час Другої світової війни, в результаті якої загинуло понад 2400 американців.

Американський лідер зробив це зауваження після того, як його запитали, чому США не повідомили союзників у Європі та Азії перед завданням ударів по Ірану. Президент США сказав журналістам: "Ми хотіли сюрпризу. Хто краще знає про сюрпризи, ніж Японія?"

"Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор?" – сказав Трамп, повертаючись до Такаїчі.

Прем'єрка Японії підготувала Трампу пропозиції щодо стабілізації енергетичних ринків19.03.26, 19:53 • 3224 перегляди

Контекст

Напад на Перл-Гарбор або Гавайська морська операція — раптовий комбінований напад японської палубної авіації авіаносного об'єднання віцеадмірала Тюїті Наґумо та японських карликових підводних човнів, що були доставлені до місця нападу підводними човнами Японського імператорського флоту, на американські військово-морську та повітряну бази, розташовані в околицях Перл-Гарбора на острові Оаху, Гавайські острови.

Напад був здійснений рано-вранці 7 грудня 1941 року за місцевим часом і став початком війни на Тихому океані між Японією та США. Мета нападу на Перл-Гарбор — нейтралізація тихоокеанського флоту США для забезпечення свободи дій японської армії і флоту в Південно-Східній Азії.

Антоніна Туманова

Світ
Дональд Трамп
Японія
Сполучені Штати Америки
Іран