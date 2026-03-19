В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против России
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Трамп пошутил о Перл-Харборе во время встречи с премьер-министром Японии

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

Президент США пошутил о нападении на Перл-Харбор во время разговора с Санаэ Такаичи. Трамп спросил японскую сторону о причинах отсутствия предупреждения.

Президент США Дональд Трамп попытался пошутить о Перл-Харборе во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Трамп пошутил о Перл-Харборе – атаке, совершенной Японской империей на Тихоокеанский флот США на Гавайях во время Второй мировой войны, в результате которой погибло более 2400 американцев.

Американский лидер сделал это замечание после того, как его спросили, почему США не сообщили союзникам в Европе и Азии перед нанесением ударов по Ирану. Президент США сказал журналистам: "Мы хотели сюрприза. Кто лучше знает о сюрпризах, чем Япония?"

"Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?" – сказал Трамп, поворачиваясь к Такаичи.

Контекст

Нападение на Перл-Харбор или Гавайская морская операция — внезапное комбинированное нападение японской палубной авиации авианосного объединения вице-адмирала Тюити Нагумо и японских карликовых подводных лодок, доставленных к месту нападения подводными лодками Японского императорского флота, на американские военно-морскую и воздушную базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху, Гавайские острова.

Нападение было совершено рано утром 7 декабря 1941 года по местному времени и стало началом войны на Тихом океане между Японией и США. Цель нападения на Перл-Харбор — нейтрализация тихоокеанского флота США для обеспечения свободы действий японской армии и флота в Юго-Восточной Азии.

