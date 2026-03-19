Премьер Японии подготовила Трампу предложения по стабилизации энергетических рынков

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила в четверг президенту США Дональду Трампу, что у нее есть "конкретные предложения" по стабилизации мировых энергетических рынков, которые были затронуты конфликтом на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на CNN.

Я с нетерпением жду нашей дискуссии, особенно по сотрудничеству в области экономической безопасности, в таких важных областях, как энергетика и редкоземельные минералы - сказала она Трампу перед встречей в Вашингтоне.

Я также внесла конкретные предложения по стабилизации мирового энергетического рынка - добавила она.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к нестабильности в азиатских экономиках, и Такаичи сталкивается с внутренним давлением для решения этой проблемы.

В Белом доме исключили возможность введения запрета на экспорт нефти