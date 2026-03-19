В Белом доме исключили возможность введения запрета на экспорт нефти

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Администрация США отклонила идею ограничения экспорта энергоносителей из-за риска хаоса на рынках. Власти рассматривают высвобождение резервов и снятие санкций.

Белый дом исключил возможность введения запрета на экспорт сырой нефти и газа, поскольку ищет способы смягчить резкий рост цен на энергоносители, вызванный войной с Ираном. Об этом сообщил CNN представитель администрации США, передает УНН.

Детали

Перспектива ограничения экспорта столкнулась с яростным сопротивлением со стороны руководителей американских энергетических компаний, которые давно утверждают, что это перекроет ключевые каналы поставок иностранным союзникам и приведет мировые нефтяные рынки к хаосу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр энергетики Крис Райт встретились сегодня с руководителями ведущих нефтяных компаний.

Изначально представители администрации Трампа рассматривали запрет как одну из идей, направленных на смягчение резкого роста цен на нефть, который привел к значительному повышению цен на бензин в США.

Однако с тех пор администрация ищет другие варианты, включая потенциальную отмену некоторых санкций в отношении иранской нефти в море и высвобождение большего количества нефти из стратегического резерва США.

Добавим

По данным CNN, экспорт сырой нефти из США был фактически запрещен с 1975 по 2015 год, пока нефтяной бум в стране не отменил запрет и не разрешил экспорт.

Противники повторного введения запрета ссылаются на исследования, которые пришли к выводу, что экспорт из США способствовал увеличению внутренней добычи нефти, а увеличение доступности нефти помогло снизить цены на нефть на мировых рынках, а следовательно, и цены на бензин как в США, так и за рубежом.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира