США ослабляют санкции против Венесуэлы в стремлении увеличить добычу нефти

Фото: AP

США разрешили своим компаниям возобновить ограниченное сотрудничество с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Решение принято на фоне войны с Ираном и резкого роста мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Министерство финансов выдало общую лицензию, которая разрешает операции с венесуэльской нефтью, включая продажи на американский и мировые рынки. Это один из крупнейших шагов по смягчению санкций за последние годы.

Попытка стабилизировать рынок

В Белом доме объясняют, что решение направлено на увеличение глобального предложения нефти после перебоев из-за войны и блокировки Ормузского пролива.

Параллельно администрация Дональда Трампа временно ослабляет правила перевозки топлива между портами США, чтобы удешевить логистику и сдержать цены.

Санкции остаются частично

Несмотря на ослабление, ограничения полностью не отменены – часть операций контролируется США, а платежи проходят через специальные механизмы.

Эксперты считают, что этот шаг может помочь рынку, но быстрого эффекта не будет – восстановление добычи в Венесуэле требует времени и инвестиций.

