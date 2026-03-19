США ослабляют санкции против Венесуэлы в стремлении увеличить добычу нефти
Киев • УНН
Министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской PDVSA для стабилизации мировых цен. Решение направлено на рост предложения топлива.
США разрешили своим компаниям возобновить ограниченное сотрудничество с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Решение принято на фоне войны с Ираном и резкого роста мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Министерство финансов выдало общую лицензию, которая разрешает операции с венесуэльской нефтью, включая продажи на американский и мировые рынки. Это один из крупнейших шагов по смягчению санкций за последние годы.
Попытка стабилизировать рынок
В Белом доме объясняют, что решение направлено на увеличение глобального предложения нефти после перебоев из-за войны и блокировки Ормузского пролива.
Параллельно администрация Дональда Трампа временно ослабляет правила перевозки топлива между портами США, чтобы удешевить логистику и сдержать цены.
Санкции остаются частично
Несмотря на ослабление, ограничения полностью не отменены – часть операций контролируется США, а платежи проходят через специальные механизмы.
Эксперты считают, что этот шаг может помочь рынку, но быстрого эффекта не будет – восстановление добычи в Венесуэле требует времени и инвестиций.
