ukenru
17:22 • 11131 просмотра
Эксклюзив
16:52 • 21789 просмотра
18 марта, 16:35 • 18785 просмотра
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 25070 просмотра
18 марта, 11:12 • 39453 просмотра
18 марта, 09:39 • 28722 просмотра
18 марта, 09:19 • 30345 просмотра
18 марта, 07:35 • 30266 просмотра
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 31923 просмотра
17 марта, 20:08 • 44892 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2.2м/с
91%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Джей Ди Вэнс
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Испания
Реклама
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

США ослабляют санкции против Венесуэлы в стремлении увеличить добычу нефти

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской PDVSA для стабилизации мировых цен. Решение направлено на рост предложения топлива.

США ослабляют санкции против Венесуэлы в стремлении увеличить добычу нефти
Фото: AP

США разрешили своим компаниям возобновить ограниченное сотрудничество с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Решение принято на фоне войны с Ираном и резкого роста мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Министерство финансов выдало общую лицензию, которая разрешает операции с венесуэльской нефтью, включая продажи на американский и мировые рынки. Это один из крупнейших шагов по смягчению санкций за последние годы.

Попытка стабилизировать рынок

В Белом доме объясняют, что решение направлено на увеличение глобального предложения нефти после перебоев из-за войны и блокировки Ормузского пролива.

Параллельно администрация Дональда Трампа временно ослабляет правила перевозки топлива между портами США, чтобы удешевить логистику и сдержать цены.

Санкции остаются частично

Несмотря на ослабление, ограничения полностью не отменены – часть операций контролируется США, а платежи проходят через специальные механизмы.

Эксперты считают, что этот шаг может помочь рынку, но быстрого эффекта не будет – восстановление добычи в Венесуэле требует времени и инвестиций.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран