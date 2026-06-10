Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах

Украинская баллистическая программа выходит на новый этап развития. После заявлений Президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская баллистика вскоре будет работать по целям в россии, в том числе и в москве, все больше внимания привлекают перспективные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в интервью УНН рассказал, когда новые ракеты могут появиться в войсках, почему они остаются незаменимыми даже в эпоху дронов и насколько уязвимой может оказаться российская система противоракетной обороны.

От испытаний до боевого применения может пройти всего месяц

После появления информации о летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты FP-7 все чаще звучат вопросы о том, когда подобные системы могут реально появиться на фронте. По словам эксперта, этот процесс может оказаться значительно быстрее, чем многие ожидают.

Если ракета подтвердит все характеристики, которые закладывали инженеры, то можно говорить о том, что первое боевое применение возможно уже в течение месяца после кодификации и принятия на вооружение. В этом плане современные ракетные системы могут достаточно быстро переходить от завершения испытаний к боевым запускам. Первые пуски могут фактически стать одновременно и тестовыми, и боевыми — сказал Земляной.

В то же время он подчеркивает, что гораздо более важным вопросом остается не само завершение испытаний, а последующее серийное производство ракет.

Здесь возникает вопрос количества. Для эффективного применения нужны не единичные ракеты, а определенный запас, который позволит системно наносить удары по противнику. Именно поэтому многое будет зависеть от того, насколько быстро производитель сможет нарастить производство после принятия ракеты на вооружение — пояснил он.

FP-7 меняет роль, главная ставка — на FP-9

После появления информации об испытаниях украинских баллистических ракет много внимания было приковано именно к FP-7. Однако, по словам эксперта, сегодня разработчики уже рассматривают другой сценарий использования этой системы.

Если говорить о FP-7, то здесь действительно возникают вопросы о целесообразности. По своим характеристикам она во многом приближается к современным ударным дронам средней дальности. В то же время представители компании Fire Point уже заявляли, что сейчас делается акцент на FP-7Х, которая может получить совсем другое назначение – стать средством перехвата баллистических ракет. То есть речь уже не об ударной системе, а об элементе противоракетной обороны — сказал Земляной.

В то же время именно FP-9 эксперт называет наиболее перспективной украинской баллистической разработкой для ударов по российским военным объектам.

Когда мы говорим о FP-9, то здесь уже речь идет о совсем другом уровне возможностей. Это ракета со значительно более мощной боевой частью, которая способна эффективно поражать хорошо защищенные цели. Именно такие системы могут представлять серьезную угрозу для объектов военно-промышленного комплекса россии, энергетической инфраструктуры и других стратегических целей — отметил эксперт.

Что известно о FP-9

На данный момент официальные характеристики FP-9 не раскрываются, в то же время, по предварительным данным, ракета способна преодолевать до 855 километров, развивать скорость до 2200 метров в секунду, нести боевую часть массой до 800 килограммов и поражать цели с точностью до 20 метров. Именно FP-9 эксперты называют наиболее перспективной украинской баллистической разработкой для поражения стратегических целей на территории россии.

Почему масштабирование производства ракет является сложной задачей

По словам аналитика, проблема заключается не столько в финансировании, сколько в технологической сложности самого процесса создания баллистических ракет.

Мы видим, что деньги в украинскую оборонную промышленность поступают. Есть поддержка партнеров, есть инвестиции, работает датская модель финансирования производства вооружений. Но создание баллистической ракеты – это одно из самых сложных направлений военной промышленности. Поэтому сам факт того, что Украина за относительно короткое время смогла выйти на создание собственных образцов, уже является серьезным достижением — отметил Земляной.

Он обратил внимание, что отдельной проблемой могут оставаться компоненты для производства ракетного топлива и двигателей.

Сейчас много говорят о создании новых производственных мощностей для твердого ракетного топлива. Возможно, именно это направление является одним из узких мест. Но пока продолжаются испытания, говорить о реальных темпах серийного производства рано, так как соответствующей информации пока нет — добавил эксперт.

Почему ракеты остаются нужными, несмотря на успехи украинских дронов

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно атакуют военные объекты на территории россии. Однако, как подчеркивает Земляной, дроны не могут полностью заменить ракеты.

Дроны и баллистические ракеты — это разные средства поражения. Главное преимущество дронов заключается в относительной дешевизне и возможности массового производства. Но они летят медленно, их можно обнаруживать и сбивать. Мы не всегда знаем, какая часть запущенных беспилотников достигает цели, потому что российская ПВО все же продолжает работать — отметил он.

По словам эксперта, ракеты имеют другие преимущества.

Главное преимущество баллистики — сложность ее перехвата и мощная боевая часть. Именно такие ракеты могут эффективно поражать хорошо защищенные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса, энергетическую инфраструктуру и другие стратегические цели. Это то, чего дроны не всегда могут достичь — сказал Земляной.

Он добавил, что отдельные перспективные украинские ракеты могут получить боевую часть, сопоставимую с российскими аналогами.

Если говорить о более тяжелых образцах баллистики, то их боевая часть может составлять сотни килограммов. Для сравнения, боевая часть "Искандера" в зависимости от модификации составляет примерно 400–450 килограммов. Именно такая мощность позволяет гарантированно уничтожать серьезные военные объекты — пояснил эксперт.

Готова ли российская ПВО к украинской баллистике

Отдельное внимание собеседник УНН уделил возможностям российской противовоздушной обороны. По его мнению, несмотря на многочисленные заявления москвы об эффективности комплексов С-300, С-400 и С-500, у россии нет достаточного практического опыта борьбы с современными баллистическими угрозами.

россияне много говорят о своих системах ПВО, но реального опыта перехвата баллистических ракет такого масштаба у них нет. Украина за последние годы получила значительно больший практический опыт работы против баллистики, чем сама россия — отметил он.

Именно поэтому, по мнению эксперта, первые украинские баллистические удары могут стать серьезным вызовом для российской обороны.

На начальном этапе российская система ПВО может столкнуться с серьезными трудностями. Если говорить чисто теоретически, то даже запуск нескольких баллистических ракет по целям в районе москвы может привести к тому, что большинство из них достигнет своих целей — сказал Земляной.

Когда новая баллистика может встать на вооружение

Несмотря на положительные оценки перспектив новых украинских разработок, эксперт призывает сохранять осторожность в прогнозах.

Если говорить о реалистичных сроках, то я думаю, что до конца года такие системы уже могут находиться на вооружении. Но другой вопрос – это масштабы их использования. Мы видим, что даже некоторые уже принятые на вооружение украинские ракеты применяются не так часто, как дроны. Так же может быть и с новой баллистикой — отметил он.

По словам Земляного, ключевым фактором станет именно производство.

Ракета может быть принята на вооружение, производство может быть налажено, но это не значит, что ее будут применять массово. Скорее всего, на начальном этапе речь будет идти о точечных ударах по наиболее важным целям. Однако само появление украинской баллистики станет очень серьезным фактором влияния на россию — резюмировал эксперт.

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